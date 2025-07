EQS-News: Eckert & Ziegler SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Berlin, 15. Juli 2025. Die Eckert & Ziegler SE (ISIN DE0005659700) wird zum vierten Mal in Folge von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Berlin für die besondere Qualität seiner Ausbildung prämiert. Das Berliner Gesundheitsunternehmen war bereits von 2019 bis 2020, von 2021 bis 2023 und von 2023 bis 2025 Träger des Gütesiegels für "Exzellente Ausbildungsqualität". Dabei wurden nicht nur sämtliche Pflichtkriterien erfolgreich erfüllt, sondern auch in den freiwilligen und Exzellenz-Kriterien konnte Eckert & Ziegler aufgrund seines langjährigen Engagements in der Ausbildung punkten.



"Unseren Auszubildenden bieten wir die Möglichkeit, in einem zukunftsorientierten Wachstumsbereich wertvolle praktische Erfahrungen zu sammeln und abwechslungsreiche Aufgaben zu übernehmen, die sowohl Gestaltungsspielraum, eigene Ideen und die Übernahme von Verantwortung erlauben", erläutert Dr. Harald Hasselmann, Vorsitzender des Vorstands der Eckert & Ziegler SE. "Mit einer Übernahmequote von rund 70% bieten wir jungen Talenten nach dem Ende ihrer Ausbildung zudem eine echte berufliche Perspektive. Denn gut ausgebildete Fachkräfte sind unerlässlich für den Erfolg eines Unternehmens."



Die IHK hat die Ausbildung bei Eckert & Ziegler anhand von mehr als 30 Pflicht- und Exzellenz-Kriterien überprüft. Bewertet wurden unter anderem die Rahmenbedingungen für Auszubildende und Ausbildungsbegleiter sowie die Durchführung und Betreuung der jeweiligen Ausbildung. Besonders überzeugend waren hierbei die an die Ausbildungsrahmenpläne angepassten individuellen Einsatzpläne der Auszubildenden, sowie die Maßnahmen zur Bildung und Aufrechterhaltung des Auszubildendenteams über die verschiedenen Ausbildungsberufe hinweg. Darüber hinaus beeindruckte Eckert & Ziegler damit, dass Auszubildende frühzeitig in eigenverantwortliche Projekte eingebunden und damit auch soziale Kompetenzen gefördert werden.



Eckert & Ziegler bildet Industriekaufleute, Chemielaboranten, Fachinformatiker für Systemintegration und Mechatroniker aus. Für den Ausbildungsstart am 1. September 2026 sind noch Plätze verfügbar. Wir freuen uns über Bewerbungen.



Über Eckert & Ziegler

Die Eckert & Ziegler SE gehört mit über 1.000 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet weltweit an seinen Standorten Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Radiopharmazie an, von der frühen Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung. Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN DE0005659700) ist im TecDAX der Deutschen Börse gelistet.

Wir helfen zu heilen.



Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen:

Eckert & Ziegler SE

Karolin Riehle, Investor Relations

Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin

Tel.: +49 (0) 30 / 94 10 84-138

karolin.riehle@ezag.de

www.ezag.de



