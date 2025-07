München (ots) -Wie schon im Juni ist das Saarland beim Tanken erneut das günstigste der 16 deutschen Bundesländer und dies mit deutlichem Abstand zu den jeweiligen Zweitplatzierten für Diesel und Super E10. Am teuersten ist Tanken aktuell in Sachsen-Anhalt und Brandenburg, wo Benzin bzw. Diesel fast zehn Cent teurer sind als im Saarland. Dies zeigt die aktuelle ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise in allen deutschen Bundesländern.Ein Liter Super E10 kostet im Saarland im Schnitt 1,607 Euro. In Berlin, dem zweitplatzierten Bundesland, kostet ein Liter mit 1,628 Euro immerhin 2,1 Cent mehr und in Sachsen-Anhalt als Schlusslicht liegt der Preis mit 1,706 Euro sogar 9,9 Cent darüber. Das Saarland ist auch bei Diesel spitze. Für einen Liter müssen die Autofahrerinnen und Autofahrer im Schnitt 1,565 Euro bezahlen. Im Nachbarbundesland Rheinland-Pfalz kostet ein Liter 1,586 Euro, das sind bereits 2,1 Cent mehr. Letzter im Ranking ist Brandenburg mit einem Durchschnittspreis von 1,643 Euro. Hier zahlen die Autofahrer 7,8 Cent mehr als im Saarland.Der ADAC empfiehlt den Autofahrerinnen und Autofahrern, vor der Fahrt zur Tankstelle die Kraftstoffpreise zu vergleichen und dann dort zu tanken, wo es am billigsten ist. Dabei hilft die Spritpreis-App "ADAC Drive", die laufend die aktuellen Kraftstoffpreise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland anzeigt. Wer mit dem Auto in den Urlaub fährt, sollte am besten abends vor Reisebeginn tanken, denn dann ist es rund 13 Cent billiger als morgens. Vermeiden sollte man jedoch einen Tankstopp auf der Autobahn: Dort zahlt man in der Regel über 40 Cent je Liter mehr als abseits der Autobahn.Für die heutige Untersuchung hat der ADAC die Preisdaten von mehr als 14.000 bei der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe erfassten Tankstellen ausgewertet und den 16 Bundesländern zugeordnet. Die ermittelten Preise stellen eine Momentaufnahme vom 15. Juli 2025, 11 Uhr, dar.Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es unter www.adac.de/tanken.Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/6077210