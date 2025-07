Das Interesse an grünen Investments schwindet - besonders in bestimmten Alters- und Bevölkerungsgruppen. Für viele junge Menschen bleiben ökologische und ethische Kriterien aber ein wichtiges Argument bei der Geldanlage. Immer weniger Menschen achten bei der Geldanlage auf Nachhaltigkeit. Laut einer aktuellen Umfrage des Vergleichsportals Verivox investieren nur noch 16 Prozent der Befragten in nachhaltige Finanzprodukte. Zwar zeigen 64 Prozent grundsätzlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...