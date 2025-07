© Foto: Jakub Porzycki - picture alliance

Gewinnmitnahmen dominieren den Handelstag, doch trotz scharfer Tagesverluste bleibt die Wochenbilanz vieler Kryptowährungen deutlich im Plus!Nach einer mehrtägigen Rekordrallye gerät der Kryptomarkt heute deutlich unter Druck. Angeführt von Bitcoin, das am Montag noch ein neues Allzeithoch bei 123.000 US-Dollar markierte, verzeichneten fast alle großen Kryptowährungen am Dienstag spürbare Kursverluste. Auslöser ist eine breite Welle an Gewinnmitnahmen - insbesondere durch langfristige Investoren. Der Bitcoin-Kurs fällt aktuell um rund 4,7 Prozent auf 116.664 US-Dollar. Zwischenzeitlich notierte die Kryptowährung sogar unter der Marke von 116.000 US-Dollar. Ethereum verliert 2,12 Prozent und …