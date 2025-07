ST. Elizabeth, Jamaika (ots/PRNewswire) -Der bahnbrechende Ausdruck definiert die Standards für gealterten Rum neu, indem er das reiche Terroir Jamaikas mit Generationen von Spitzenleistungen verbindetAppleton Estate, die älteste kontinuierlich arbeitende Rum-Brennerei in Jamaika und eine der ältesten Rum-Brennereien der Welt, verkündet mit Stolz das weltweite Debüt von The Source 51-Year-Old, ihrem bisher seltensten und am längsten gereiften Ausdruck. Diese historische Veröffentlichung von nur 25 Dekantern stellt einen bedeutenden Meilenstein für die 275 Jahre alte Brennerei dar und setzt einen neuen Standard für die Kategorie.Über fünf Jahrzehnte ausschließlich im tropischen Klima Jamaikas gereift, ist The Source ein einzigartiges Meisterwerk der Provenienz und Geduld. Dieser einzigartige Single-Marque-Rum wurde mit großer Sorgfalt aus dem eigenen Zuckerrohr des Appleton Estate hergestellt, offen vergoren und ausschließlich in den traditionellen Kupferbrennblasen des Anwesens destilliert. Er wurde am 30. Juli 1973 in einem einzigen Fass aus amerikanischer Eiche im berühmtesten Lagerhaus des Weinguts gelagert. Ursprünglich wurde er von Master Blender Owen Tulloch überwacht und später seinem Schützling und seiner Nachfolgerin, Dr. Joy Spence, der ersten weiblichen Master Blenderin in der Spirituosenindustrie, anvertraut.Als der am längsten in den Tropen gereifte Rum, der jemals auf den Markt gebracht wurde, ist The Source ein Beispiel für die außergewöhnliche Komplexität und Tiefe, die nur die Zeit in einem solchen Klima bieten kann. Im Gegensatz zu Spirituosen, die in kühleren Umgebungen gereift sind, beschleunigt die tropische Reifung die Interaktion zwischen Spirituose und Holz, schätzungsweise 2-3 Mal so schnell, was zu einer außergewöhnlichen Intensität des Geschmacks und einer tiefen, natürlichen Farbe führt. Die Reifung in dieser Umgebung erfordert auch ein hohes Maß an Geschicklichkeit, da die höheren Verdunstungsraten - manchmal auch als "Teufelsanteil" bezeichnet - ein rigoroses Management der Fässer erfordern, um die Integrität des Rums über Jahrzehnte zu erhalten. Das Ergebnis ist eine Spirituose von tiefem Charakter, Komplexität und Seltenheit.Im Januar 2025 unter der fachkundigen Obhut von Dr. Spence aus dem Fass geholt, ist dieser Single-Marque-Rum ein Stück Geschichte von Appleton Estate:"Die Verkostung dieses wunderbaren Rums mit Owen vor über 40 Jahren entfachte meine lebenslange Leidenschaft für die Möglichkeiten von gealtertem Rum", so Dr. Spence. "Diese Veröffentlichung ist eine Hommage an die Kunstfertigkeit, die Hingabe und den Geist unseres Volkes - vom handgeernteten Zuckerrohr über die traditionelle Destillation bis hin zur Pflege unserer Fässer über Generationen hinweg. Jamaika und Rum sind untrennbar miteinander verbunden, genau wie das Herz und die Seele, die in The Source eingefangen sind."The Source ist eine Hommage an die kristallklare Quelle, die durch die von Kalkstein gefilterten Flussbetten fließt und das Herzstück jedes Rums ist, der in Appleton gereift ist, und wurde nach dem berühmten Grundwasserleiter im Herzen des Appleton Estate benannt. Diese einzigartige geografische Lage tief im üppigen Nassau-Tal auf Jamaika ist seit langem eine Inspirationsquelle für Dr. Joy Spence und bildet die Grundlage für den unverwechselbaren Geschmack der Appleton-Ausdrücke.Jeder der 25 exquisiten Dekanter ist eine Hommage an die jamaikanische Exzellenz und das 275-jährige Erbe von Appleton Estate. Die herzförmigen Dekanter zeigen die satte Mahagonifarbe des Rums, die in einen kristallklaren Aquamarinboden übergeht, der die Reinheit der Kalksteinquelle widerspiegelt. Die Karaffe ist mit einer handgefertigten Kupferdarstellung des jamaikanischen Nationalvogels, dem Doctor Bird, vor einem marineblauen Hintergrund gekrönt. Sie ist in einem auffälligen türkisfarbenen Gehäuse untergebracht, das mit einem radialen, von gepresstem Rohr inspirierten Strohmuster verziert ist.Dieser Meilenstein unterstreicht das langfristige Engagement der Marke, die Position von erstklassigem, gereiftem jamaikanischem Rum weltweit zu verbessern. Appleton Estate ist in einer einzigartigen Position, um das Wachstum in dieser Kategorie zu beschleunigen. Mit einem der weltweit größten Lagerbestände an gereiftem Rum, der mehr als 150.000 Fässer umfasst, und einigen der anspruchsvollsten Qualitätsstandards in der Spirituosenbranche definiert das Weingut weiterhin die Zukunft des Luxus-Rums durch außergewöhnliche Angebote wie die Hearts Collection, die 17-Year-Old Legend und jetzt The Source.Zur Feier dieses Meilensteins wird Appleton Estate die Zukunft der jamaikanischen Kunst durch eine Partnerschaft zur Unterstützung des In Focus Fellowship Jahrgangs 2026-2027 der Jamaica Art Society fördern. Dieses Sponsoring bietet jamaikanischen Künstlern und Kuratoren Unterstützung und Möglichkeiten, um das kontinuierliche Wachstum und die Erhaltung des künstlerischen Erbes des Landes zu gewährleisten und gleichzeitig fünf Jahrzehnte jamaikanischer Kunst durch gemeinsame Abendessen, Sponsoring von Stipendien und unvergessliche Erlebnisse zu würdigen. Diese Initiative wird bis 2026 laufen und unterstreicht das Engagement von Appleton Estate, jamaikanische Spitzenleistungen in der Kultur zu feiern und zu fördern.Der Source wird ab Juli 2025 auf ausgewählten Märkten weltweit erhältlich sein und 70.000 US-Dollar kosten. Dieser Meilenstein stellt den Höhepunkt der Rumherstellung dar und verspricht, die berühmte Geschichte der seltenen und zeitlosen Sammlerstücke von Appleton Estate weiter zu bestätigen.ÜBER APPLETON ESTATEAppleton Estate, eingebettet in Jamaikas üppigem Nassau Valley, ist ein beliebtes verstecktes Juwel in der Welt der Spirituosen und rühmt sich einer der umfangreichsten Sammlungen von gereiftem Rum in der Welt. Mit ihrer über 275-jährigen Geschichte ist sie die älteste kontinuierlich arbeitende Destillerie Jamaikas.Master Blender Joy Spence und ihr Expertenteam stellen die weltweit besten Rumsorten mit Altersangabe her, indem sie sich an die höchsten Standards für Handwerkskunst und Exzellenz halten. Jeder Rum ist ein Ausdruck der besonderen Umgebung von Appleton Estate: das reine, kalkgefilterte Wasser, der seit Generationen überlieferte Hefestamm und das warme, tropische Klima. Strenge Reifungs- und Produktionsstandards gewährleisten außerdem, dass jede Flasche den jüngsten Tropfen des Rums in der Mischung widerspiegelt, ohne Zusatz von Aromen oder Süßungsmitteln.Appleton Estate Jamaica Rum stellt erstklassige, gereifte Rumsorten für jeden Geschmack her, von der 8 Year Old Reserve bis zum 21 Year Old Nassau Valley Casks Rum und den berühmten limitierten Editionen wie dem 17 Year Old Legend und der Hearts Collection. 