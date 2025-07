Regula, ein weltweit tätiger Entwickler von forensischen Geräten und Lösungen zur Identitätsprüfung, stellt einen neuen integrierten Dokumentenleser vor den Regula 7223E -, der die Überprüfung von Ausweisen an Selbstbedienungskiosken und E-Gates optimiert. Der kompakte Scanner wurde speziell für Dokumente im ID-1-Format wie Führerscheine und Personalausweise entwickelt und unterstützt Grenzbehörden und Unternehmen dabei, Identitätsprüfungen zu beschleunigen, Benutzerfehler zu reduzieren und ein besseres Kundenerlebnis in großem Maßstab zu bieten.

Regula 7223E designed to streamline ID card checks at self-service kiosks and e-gates

Selbstbedienungslösungen sind die neue Norm in Flughäfen, Hotels, Casinos und Sicherheitsanlagen. Die Überprüfung von Ausweisen bleibt jedoch ein häufiger Konfliktpunkt, insbesondere wenn Benutzer diese falsch einlegen oder beide Seiten separat scannen müssen. Regula 7223E löst dieses Problem mit:

Beidseitiges Scannen in einem einzigen Schritt.

Karten können nur richtig eingelegt werden.

Automatischer Ausschub nach dem Scannen.

Das Ergebnis: kürzer Warteschlangen, weniger Fehler und ein reibungsloser Prozess für Kunden und Bediener gleichermaßen.

Auf Geschwindigkeit ausgelegt, für Integration konzipiert

Der Regula 7223E basiert auf dem Desktop-ID-Kartenleser Regula 72X3, der vor einigen Jahren auf den Markt gebracht wurde. Die neue OEM-Version erfüllt neue Anforderungen und kann als eigenständiger Dokumentenleser an Kiosksystemen, E-Gates oder anderen Selbstbedienungsterminals eingesetzt werden. Der Regula 7223E verfügt außerdem über erweiterte Funktionen dank vollständiger Kompatibilität mit dem integrierten Ganzseiten-Dokumentleser Regula 70X8M von Regula, sodass Unternehmen verschiedene Dokumenttypen Reisepässe oder Ausweise automatisch an das richtige Gerät weiterleiten können. Die integrierte Anzeige führt die Benutzer durch den Prozess, verbessert die Benutzerfreundlichkeit und beschleunigt die Verifizierungsabläufe.

Unterstützt durch die robuste Software von Regula

Wie alle Dokumentenlesegeräte von Regula wird auch das Modell 7223E durch das Regula Document Reader SDK unterstützt, eine umfassende Software-Lösung zur Dokumentenprüfung, die mehrere automatisierte Kontrollen (einschließlich der Analyse von MRZ-Daten, Barcodes, RFID-Chips und visuellen Elementen) ermöglicht, um die Echtheit von Ausweisdokumenten zu überprüfen. Es stützt sich auf die weltweit größte Datenbank für Identitätsdokumente von Regula, die über 15.000 Vorlagen aus 252 Ländern und Gebieten umfasst.

"Wir haben den Regula 7223E entwickelt, um unnötige Reibung bei Ausweiskontrollen zu vermeiden. Mit dieser Markteinführung bieten wir nun eine umfassende Palette an eingebetteten Lesegeräten, die auf verschiedene Dokumenttypen zugeschnitten sind und über gemeinsame Softwaretools sowie einen synchronisierten Betrieb verfügen. Ob bei der Überprüfung von Reisepässen oder Personalausweisen Unternehmen können sich auf eine schnelle, zuverlässige und genaue Datenerfassung und Authentifizierung durch einen einzigen vertrauenswürdigen Anbieter verlassen", erklärt Alex Lewanowicz, Director of Hardware Engineering bei Regula.

Weitere Informationen zum neuen Regula 7223E finden Sie auf der Website von Regula.

Über Regula

Regula ist ein weltweiter Entwickler von forensischen Geräten und Lösungen zur Identitätsprüfung. Mit unserer mehr als 30-jährigen Erfahrung in der forensischen Forschung und der weltweit größten Bibliothek von Dokumentenvorlagen entwickeln wir bahnbrechende Technologien zur Überprüfung von Dokumenten und biometrischen Daten. Unsere Hardware- und Softwarelösungen ermöglichen es mehr als 1.000 Organisationen und 80 Grenzkontrollbehörden weltweit, ihren Kunden einen erstklassigen Service zu bieten, ohne Kompromisse bei der Sicherheit oder Geschwindigkeit einzugehen. Regula wurde mehrfach in den Gartner® Market Guide for Identity Verification als "Representative Vendor" aufgenommen.

Erfahren Sie mehr unter www.regulaforensics.com.

