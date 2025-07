DJ EU-Handelsbeamte reisen nach Washington, um Abkommen zu retten

Von Kim Mackrael

DOW JONES--Die Europäische Union sendet eine Gruppe von Handelsbeamten nach Washington, in der Hoffnung, ein Rahmenabkommen mit den USA wiederzubeleben, nachdem Präsident Donald Trump in einem Brief mit 30 Prozent Zöllen gedroht hat. EU-Handelskommissar Maros Sefcovic sprach mit Handelsminister Howard Lutnick und wird am Dienstag mit dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer telefonieren, wie ein EU-Sprecher mitteilte.

Trumps Brief vom Wochenende überraschte europäische Beamte, die davon ausgingen, dass der Block kurz vor einer grundsätzlichen Einigung mit den USA steht.

Das Engagement in dieser Woche ist Teil der Bemühungen der EU, die Handelsgespräche wieder in Gang zu bringen. Die EU hat Vorschläge für Vergeltungszölle auf US-Importe, darunter Flugzeuge und alkoholische Getränke, in Umlauf gebracht. Sie plant jedoch keine Gegenmaßnahmen vor dem 1. August, solange die Gespräche andauern.

