Ultium Cells krempelt seine US-Produktion um: Das Joint Venture von General Motors und LG Energy Solution, wird seine erst seit 2024 produzierende Batteriezellfabrik in Spring Hill auf die Fertigung von LFP-Zellen umrüsten. Die Umstellung soll noch in diesem Jahr beginnen, die kommerzielle Produktion Ende 2027 anlaufen. Ultium Cells betreibt zwei Zellfabriken in den USA, eine seit 2022 in Warren im US-Bundesstaat Ohio und eine weitere seit 2024 in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...