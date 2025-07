WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat sich die Inflation unerwartet deutlich verstärkt. Im Juni stiegen die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 2,7 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Es ist der zweite Anstieg der Teuerung in Folge, und er fiel stärker als erwartet aus. Analysten hatten im Schnitt nur mit einer Inflationsrate von 2,6 Prozent gerechnet. Im Mai hatte die Teuerung bei 2,4 Prozent gelegen.

Seit dem Amtsantritt von Donald Trump als US-Präsident im Januar verfolgte er eine aggressive Zollpolitik, die er im April noch einmal deutlich verschärfte. Beobachter hatten schon früher mit einem Anstieg der amerikanischen Inflation gerechnet.

Zuletzt hatten US-Unternehmen von steigenden Kosten berichtet. Für Experten war es daher nur eine Frage der Zeit, bis die Firmen die höheren Kosten an ihre Kunden weitergeben und so die allgemeine Preisentwicklung verstärken.

Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Verbraucherpreise in der größten Volkswirtschaft der Welt um 0,3 Prozent, nachdem sie im Vormonat um 0,1 Prozent gestiegen waren. Volkswirte hatten dies erwartet.

Die Kerninflationsrate, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden, stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 2,9 Prozent. Analysten hatten diesen Anstieg erwartet./jkr/jsl/jha/