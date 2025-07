Präsentiert von NYU Langone Health und unterstützt von der Challenged Athletes Foundation

Die Lotterie öffnet am 14. Juli.

Das Empire State Building (ESB) gab heute die allgemeine Lotterieanmeldung für den jährlichen Empire State Building Run-Up (ESBRU) am 8. Oktober 2025 um 20 Uhr bekannt. Das ESB gab außerdem bekannt, dass der ESBRU von NYU Langone Health präsentiert und von der Challenged Athlete's Foundation unterstützt wird. Die allgemeine Lotterieanmeldung ist vom 14. Juli bis zum 28. Juli 2025 geöffnet.

Beim 47.jährlichen Run-Up werden 225 Läufer die 1.576 Stufen des ikonischen Gebäudes hinauf zum weltberühmten Observatorium laufen. An den diesjährigen Rennen nehmen unter anderem Elite-Athleten und -Athletinnen, Medienvertreter, Prominente, Immobilienmakler aus New York City, Gebäudenutzer, CAF-Athleten, Mitglieder der NYPD und FDNY sowie die Öffentlichkeit teil. Am 30. Juli werden die angemeldeten Läufer über ihren Status informiert. Die Teilnahmegebühr in Höhe von 175 USD pro Läufer wird erst nach der Zulassung durch die Lotterie fällig.

"Wir freuen uns sehr, NYU Langone Health als neuen Sponsor begrüßen zu dürfen und erwarten mit Spannung die Ankunft von Athleten aus aller Welt zum berühmtesten Hochhauslauf der Welt dem 47.Empire State Building Run-Up", erklärte Tony Malkin, Chairman und CEO von Empire State Realty Trust. "Die Läufer werden erneut ihre Grenzen austesten, wenn sie an diesem einmaligen Rennen zum höchsten Punkt der von Tripadvisor als weltweit beste Sehenswürdigkeit bewerteten Attraktion teilnehmen. Wir wünschen allen viel Erfolg bei der Lotterie."

NYU Langone Health ist zum ersten Mal als Hauptsponsor vertreten und ein vollständig integriertes Gesundheitssystem mit sieben stationären Einrichtungen und mehr als 320 ambulanten Standorten, das durch seinen konsequenten Fokus auf Qualität stets beste Patientenergebnisse erzielt und damit zu den Einrichtungen mit den niedrigsten Sterblichkeitsraten des Landes zählt.

Challenged Athletes Foundation® (CAF) ist auch in diesem Jahr der offizielle Wohltätigkeitspartner der ESBRU mit einer eigenen Abteilung für Athleten mit dauerhaften körperlichen Behinderungen und CAF-Unterstützern, die Spenden sammeln, um Leben durch Sport zu verbessern. Die Läufer können die Lotterie umgehen und mit TeamCAF laufen, mit einem garantierten Spendenbeitrag, der online zu finden ist.

Der 2025 ESBRU wird produziert von Super Race Systems.

Weitere Informationen über den Empire State Building Run-Up und den offiziellen Gewinnspielbeitrag finden Sie online. Hochauflösende Bilder und Videos aus den vergangenen Jahren können Sie hier.

Über das Empire State Building

Das Empire State Building, das "berühmteste Gebäude der Welt", im Besitz von Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), erhebt sich 1.454 Fuß über Midtown Manhattan vom Sockel bis zur Antenne. Die 165 Millionen Dollar teure Neugestaltung der Empire State Building Observatory Experience schaffte ein völlig neues Erlebnis mit einem eigenen Gästeeingang, einem interaktiven Museum mit neun Galerien und einem neu gestalteten Observatorium im 102.Stock mit raumhohen Fenstern. Die Fahrt zum weltberühmten 86th Floor Observatory, dem einzigen 360-Grad-Open-Air-Observatorium mit Blick auf New York und darüber hinaus, bietet Besuchern eine Orientierung für ihr gesamtes New York City-Erlebnis und deckt alles ab, von der ikonischen Geschichte des Gebäudes bis hin zu seinem aktuellen Platz in der Popkultur. Das Empire State Building Observatory Experience empfängt jedes Jahr Millionen von Besuchern und wurde bei den Tripadvisor's Travelers' Choice Awards: Best of the Best Things to Do zur Nr. 1 Attraktion der Welt und zum dritten Mal in Folge zur Nr. 1 Attraktion in den USA, vom American Institute of Architects zum "America's Favorite Building", von Uber zum beliebteste Reiseziel der Welt und zur Nr. 1 der New York City Attraktion in der Lonely Planet's Ultimate Travel List erklärt.

Seit 2011 wird das Gebäude komplett mit erneuerbarer Windenergie versorgt. Auf den zahlreichen Stockwerken haben sich Mieter wie LinkedIn und Shutterstock niedergelassen und darüber hinaus gibt es Einzelhändler und Gastronomie wie STATE Grill and Bar, Tacombi und Starbucks. Mehr Informationen und Tickets für das Observatory Experience finden Sie unter: esbnyc.com oder folgen Sie dem Gebäude auf Facebook, X (zuvor Twitter), Instagram, Weibo, YouTube oder TikTok.

