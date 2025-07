Raumfahrt-Boom an der Börse. Visionen von Robotern auf dem Mars und neue Defense-Anwendungen sorgen für enormen Aufwind. SpaceX-Rivale Rocket Lab ist seit Kauf im Juni 2025 nun 55 Prozent im Depot 2030 im Plus.Innovation oder Abzocke? Die vorbörslich enorm hoch bewertete SpaceX von Elon Musk weckt auch bei Kleinanlegern Interesse. Per Blockchain tokenisiert bietet die Tradingplattform ab Juli sogenannte "Anteile" an SpaceX und OpenAI zum Handel an - die jedoch Risiken aufweisen.Direkt in einen Raumfahrt-Disrupter ...

