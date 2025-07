DJ MARKT/DAX unbeeindruckt von US-Verbraucherpreisen

Die Märkte reagieren kaum auf die US-Verbraucherpreise für Juni, die weitgehend wie erwartet ausgefallen sind. Der DAX notiert aktuell 0,2 Prozent höher bei 24.203 Punkten. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent und lagen um 2,7 (Vormonat: 2,4) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem monatlichen Preisanstieg von 0,3 Prozent und einer Jahresteuerung von 2,7 Prozent gerechnet.

Die Kernverbraucherpreise (ohne Energie und Lebensmittel) stiegen um 0,2 Prozent auf Monats- und um 2,9 (Vormonat: 2,8) Prozent auf Jahressicht. Die befragten Ökonomen hatten eine monatliche Rate von 0,3 Prozent und eine Jahresrate von 2,9 Prozent erwartet. Obwohl die Unternehmer in Umfragen angäben, die Last der Erhöhung der US-Einfuhrzölle auf die Verbraucher abzuwälzen, fehle in der aktuellen Inflationsstatistik wieder einmal jegliche Spur davon, kommentiert Dirk Chlench von der LBBW die Daten. Somit dürfte insbesondere aus dem Weißen Haus der Druck auf die US-Notenbank zunehmen, ihren geldpolitischen Kurs zu lockern. Er halte jedoch an seiner Einschätzung fest, dass die US-Notenbank ihre Leitzinsen im weiteren Jahresverlauf unverändert lassen wird. "Irgendwann müssen den Unternehmen ihre Vorräte aus Vor-Zollchaos-Zeiten doch zur Neige gehen", so Chlench.

