DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 16. Juli (vorläufige Fassung)

=== *** 00:30 GB/Rio Tinto plc, Operation Report 2Q *** 01:30 JP/Verbraucherpreise landesweit Juni 01:45 US/Fed-Dallas-Präsidentin Logan, Rede bei "The View from the Fed event" *** 01:50 JP/Handelsbilanz Juni *** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 2Q *** 07:30 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Trading Update 1Q *** 08:00 GB/Verbraucherpreise Juni PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+3,4% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+3,4% gg Vj Kern PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+3,5% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+3,5% gg Vj 10:30 DE/Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), Jahresabschluss der Genossenschaftlichen Finanzgruppe 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Handelsbilanz Mai 11:30 DE/Auktion 1,25-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2048 im Volumen von 1,25 Mrd EUR 11:30 DE/Auktion 2,90-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2056 im Volumen von 1,5 Mrd EUR *** 12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht, Juli *** 12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 2Q *** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 2Q *** 13:30 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 2Q (15:30 Analystenkonferenz) *** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 2Q 14:00 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede in Carroll County EDA and Chamber *** 14:30 US/Erzeugerpreise Juni PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juni Industrieproduktion PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 77,4% zuvor: 77,4% 15:15 US/Fed-Cleveland-Präsidentin Hammack, spricht auf Veranstaltung des Cuyahoga County Community College 16:00 US/Fed-Gouverneur Barr, Gespräch bei der Brookings Institution *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche *** 20:00 US/Fed, Beige Book 22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 2Q *** - SA/Treffen der G20-Finanzminister und -Notenbankgouverneure (bis 18.7.) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

