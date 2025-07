Der Technologiekonzern zieht in Frankreich einen lukrativen Großauftrag an Land, der dem SDAX-Mitglied einen dreistelligen Millionenbetrag einbringt. Investoren reagieren begeistert auf die Mitteilung, die Papiere ziehen an und schnuppern erneut an ihren bisherigen Höchstständen. Der Konzern mit Hauptsitz im österreichischen Linz fokussiert sich auf Hard- und Software, vor allem im Bereich Internet of Things (IoT). Zu den Lösungen gehören automatisierte Industrieprozesse, Steuerungssysteme für Hochgeschwindigkeitszüge, ...

