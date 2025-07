DJ DHL beruft neue Chefs für Global Forwarding, Freight und Supply Chain

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Die DHL Group stellt zum 16. August im Zusammenhang mit dem Rücktritt von Vorstand Tim Scharwath die DHL-Segmente Global Forwarding, Freight und Supply Chain unter neue Führung. Wie der Bonner Logistikdienstleister mitteilte, hat er den DHL-Supply-Chain-Vorstand Oscar de Bok als Chef des Segments DHL Global Forwarding, Freight berufen. Scharwath, derzeitig Chef der Division, geht laut Mitteilung in den Ruhestand. De Bok wurde bis August 2030 berufen.

Neuer Chef des Segments DHL Supply Chain und Mitglied des Konzernvorstands soll Hendrik Venter werden. Venter ist derzeit für DHL Supply Chain in Kontinentaleuropa, dem Nahen Osten und Afrika tätig.

De Bok arbeitet seit 1999 für DHL Group, seit Oktober 2019 als Chef von DHL Supply Chain. Venter arbeitet laut Mitteilung seit mehr als 15 Jahren in leitenden Führungspositionen bei DHL Supply Chain, seit 2019 an der Spitze von DHL Supply Chain in Kontinentaleuropa, dem Nahen Osten und Afrika.

