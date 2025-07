Während der S&P 500 auf neue Rekordstände klettert, greifen institutionelle Anleger mit wachsender Zuversicht wieder verstärkt zu Aktien. Eine aktuelle Umfrage der Bank of America offenbart: Fondsmanager setzen inmitten eines freundlicheren konjunkturellen Umfelds und robuster Unternehmensgewinne so stark auf Risikoanlagen wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Die Allokationen in US- und europäische Aktien steigen rasant - ...

Den vollständigen Artikel lesen ...