Abgestürzt und vergessen? Diese Biotech-Aktie sieht momentan nicht nach einem lohnenden Investment aus. Der Eindruck könnte aber täuschen - denn im Hintergrund wird an einem möglichen Mega-Comeback gearbeitet. Die Moderna-Aktie hat in den vergangenen drei Jahren eine dramatische Talfahrt hinter sich: Minus 80 Prozent vom Höchststand. Was einst als Börsen-Darling der Pandemie galt, ist heute bei vielen Anlegern in Ungnade gefallen. Zu Spitzenzeiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...