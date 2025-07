ROUNDUP: US-Inflation steigt spürbar - Deutliche Zolleffekte bleiben aber aus

WASHINGTON - In den Vereinigten Staaten hat sich die Inflation im Juni unerwartet deutlich verstärkt. Die aggressive Zollpolitik der US-Regierung zeigt aber nach Einschätzung von Experten weiterhin keine deutlichen Auswirkungen. Im Juni stiegen die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 2,7 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Es ist der zweite Anstieg der Teuerung in Folge, und er fiel stärker als erwartet aus. Analysten hatten im Schnitt nur mit einer Inflationsrate von 2,6 Prozent gerechnet. Im Mai hatte die Teuerung bei 2,4 Prozent gelegen.

ROUNDUP/Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen steigen stärker als erwartet

MANNHEIM - Die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten haben sich im Juli überraschend deutlich aufgehellt. Das Stimmungsbarometer des Forschungsinstituts ZEW stieg gegenüber dem Vormonat um 5,2 Punkte auf plus 52,7 Punkte, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mitteilte. Dies ist der höchste Stand seit Februar 2022. Analysten hatten im Schnitt nur mit einem Anstieg auf 50,4 Punkte gerechnet.

Zollkonflikt: EU schickt Handelsexperten nach Washington

BRÜSSEL - Im Zollkonflikt mit den USA dringt die EU auf zügige Fortschritte in den Verhandlungen. Nach Angaben der zuständigen Europäischen Kommission wurde nun ein Team von Handelsexperten für technische Gespräche nach Washington geschickt.

ROUNDUP: Was junge Beschäftigte in Deutschland belastet

BERLIN - Junge Beschäftigte leiden in Deutschland oft unter Nachwirkungen der Corona-Pandemie und generationsbedingten Schranken und Konflikten in der Belegschaft. Das ist das Ergebnis einer Studie der Krankenkasse DAK-Gesundheit zur sogenannten Generation Z, der etwa 15- bis 30-Jährigen. Nach Jahren mit Corona-Beschränkungen sind bei vielen zum Start ins Berufsleben auch depressive Symptome verbreitet. DAK-Chef Andreas Storm fordert die Unternehmen auf, sich aktiv um Verbindung und Gemeinsamkeit zwischen den Generationen zu kümmern: "Das Erfolgsmodell der Zukunft sind generationengemischte Teams."

Eurozone: Industrieproduktion steigt stärker als erwartet

LUXEMBURG - Die Industrieproduktion der Eurozone ist im Mai unerwartet deutlich gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat legte die Fertigung um 1,7 Prozent zu, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Zuwachs um 1,0 Prozent erwartet.

Spanien: Inflation steigt stärker als erwartet - Hotels deutlich teurer

MADRID - Die Inflation in Spanien ist im Juni stärker als erwartet gestiegen. Die nach europäischen Standards berechneten Verbraucherpreise (HVPI) legten im Jahresvergleich um 2,3 Prozent zu, wie das Statistikamt INE am Dienstag in Madrid nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Eine erste Erhebung wurde damit um 0,1 Prozentpunkte nach oben korrigiert, während Analysten im Schnitt eine Bestätigung der ersten Schätzung erwartet hatten. Im Vormonat Mai hatte die spanische Inflationsrate bei 2,0 Prozent gelegen.

ROUNDUP 2: Chinas Wirtschaft wächst trotz Handelsstreit robust

PEKING - Chinas Wirtschaft ist im zweiten Quartal robust gewachsen. Nach Angaben des Pekinger Statistikamts legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) von April bis Juni um 5,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu. Damit blieb das Plus nur knapp unter dem Zuwachs von 5,4 Prozent aus dem ersten Quartal, womit das Wachstum im ersten Halbjahr bei 5,3 Prozent lag. Die Regierung hatte für das Gesamtjahr ein Wachstumsziel von "rund fünf Prozent" vorgegeben.

IAB: Mehr Hinzuverdienst kann Arbeitskräfte bringen



NÜRNBERG - Durch gezielte Reformen bei den Hinzuverdienstregeln im Bürgergeld, Wohngeld und beim Kinderzuschlag könnte das Arbeitskräfteangebot in Deutschland deutlich steigen. Modellrechnungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zufolge lassen sich je nach Ausgestaltung der Reform zwischen 70.000 und 170.000 zusätzliche Vollzeitäquivalente mobilisieren.

