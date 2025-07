FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Dienstag etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,07 Prozent auf 129,41 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,71 Prozent.

Der Zollstreit zwischen den USA und der EU bleibt marktbestimmend. "Die Vorbereitung einer Liste von US-Exportgütern in Höhe von 76 Milliarden Euro für Gegenzölle der EU zeigt das Potenzial für eine Eskalation des Handelskonflikts, sollte es keine Verhandlungslösung geben", heißt es in einem Kommentar der Dekabank. Die Liste basiere noch nicht auf den Zolldrohungen in Höhe von 30 Prozent der USA. "Bei einer Eskalation würden die Wachstumserwartungen in der Eurozone nachgeben und der Druck auf die EZB, die Zinsen schneller zu senken als aktuell erwartet, würde zunehmen."

Die Inflationsdaten aus den USA haben keine starken Ausschläge verursacht. Die Jahresinflationsrate stieg im Juni von 2,4 Prozent auf 2,7 Prozent. Volkswirte hatten mit einem Anstieg auf 2,6 Prozent gerechnet. Die Volkswirte der Commerzbank sehen noch keine großen Auswirkungen der US-Zollpolitik auf die Inflation. "Einzelne Güter wurden wegen der Zölle zwar teurer", heißt es in einem Kommentar. "Insgesamt blieb der Preisdruck aber moderat." Die Chance, dass der Preisdruck nicht aus dem Ruder laufe habe zugenommen. "Dies stützt unsere Prognose, dass die US-Notenbank im September die Leitzinsen senken wird", schreibt die Commerzbank. Der Euro geriet erst im späteren Handelsverlauf unter Druck, ohne das ein klarer fundamentaler Grund erkennbar war.

Besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus Deutschland belasteten die Anleihen nicht. Die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten haben sich im Juli den dritten Monat in Folge aufgehellt. "Die Hoffnung auf eine baldige Lösung des US-EU-Zollstreits sowie potenzielle Wirtschaftsimpulse durch das geplante Investitionssofortprogramm der Bundesregierung scheinen das Stimmungsbild zu dominieren", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach. Allerdings warnen Ökonomen vor zu viel Optimismus, da der Zollstreit weiterhin eine große Gefahr für die europäische Wirtschaft darstelle./jsl/he