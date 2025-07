© Foto: DALL·E

Gold, Silber, Kupfer und Co. steigen, während der US-Dollar und der breite Aktienmarkt schwächeln. Jan Willhöft von AXINO Capital analysiert bei wO TV, warum harte Assets neue Höchststände erreichen."Seit Dezember ist Platin um 50 Prozent gestiegen, Kupfer um 35 - aber der S&P 500 kommt gerade mal auf magere fünf Prozent", so Willhöft. Gleichzeitig sei die Performance des US-Dollar laut seiner Einschätzung mehr als unterirdisch. Im Video erklärt er, warum geopolitische Spannungen, Zinsfantasien rund um Donald Trump und neue Zölle auf Kupferimporte in den USA zu einem regelrechten Fluchtreflex in physische Werte führen. Auch die Nachfrage nach Goldminen-ETFs zieht deutlich an - viele davon …