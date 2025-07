Eine neue Studie von Volante Technologies zeigt, dass die Ablösung von Altsystemen für Banken in der EMEA-Region eine dringende Priorität darstellt. Im Durchschnitt planen die Institute im nächsten Jahr fast 1,5 Millionen US-Dollar für Modernisierungsmaßnahmen.

Volante Technologies, der weltweit führende Anbieter von Payments as a Service (PaaS), hat die fünfte Ausgabe seines jährlichen Flaggschiff-Forschungsberichts The Big Survey 2025: Modernising Payments veröffentlicht.

Die Umfrage unter hochrangigen Entscheidungsträgern aus dem Bankensektor in elf Ländern der EMEA-Region zeigt einen nahezu einstimmigen Wunsch nach Veränderung: 99 der Banken planen, innerhalb eines Jahres eine neue Zahlungslösung zu implementieren und damit ein oder mehrere Systeme zu ersetzen. Mehr als die Hälfte (52 %) will dies sogar in den nächsten sechs Monaten tun.

Volante hat festgestellt, dass Banken nicht nur modernisierungsfreudig sind, sondern auch bereit sind, viel Geld zu investieren, um ihre Zahlungsinfrastruktur zukunftssicher zu machen. Fast die Hälfte (49 %) der befragten Banken gibt an, dass ihre Budgetzuweisungen für die Modernisierung des Zahlungsverkehrs in den letzten 12 Monaten gestiegen sind im Durchschnitt planen die Banken in der EMEA-Region, im nächsten Jahr knapp 1,5 Millionen US-Dollar (1,42 Millionen Euro) für die Modernisierung des Zahlungsverkehrs auszugeben.

Weitere wichtige Ergebnisse der Umfrage:

Kosteneffizienz und Ausfallsicherheit sind die wichtigsten Motivatoren. Fast ein Drittel (29 %) der Banken gibt an, dass Kosteneffizienz und operative Ausfallsicherheit die externen Faktoren sind, die die Modernisierung am stärksten vorantreiben, gefolgt von den veränderten Kundenerwartungen an Echtzeit-Zahlungen und dem Wettbewerbsdruck durch Fintechs und Neobanken.

Die Auswahl der Anbieter ist ein wichtiges Anliegen. Die größte Sorge der Banken bei der Modernisierung des Zahlungsverkehrs ist die Auswahl der richtigen Anbieter und Technologiepartner (38 %) noch vor Faktoren wie Cybersicherheit, Betrugsrisiken und Budgetherausforderungen.

Banken sind nach wie vor durch Altsysteme belastet. Über ein Viertel der Banken (27 %) stützt sich bei ihren Zahlungsdienstleistungen auf veraltete Technologien entweder auf das Kernbankensystem für die Abwicklung von Zahlungen oder auf eine Kombination aus intern entwickelten und/oder Anbieterlösungen, die 5 bis 10 Jahre alt sind.

Die Umfrage ergab auch, dass die Mehrheit (58 %) der Banken in der EMEA-Region einen hybriden Ansatz für die Einführung der Cloud zur Modernisierung des Zahlungsverkehrs verfolgt, obwohl ein Viertel noch Cloud-Optionen prüft, aber weiterhin hauptsächlich vor Ort arbeitet.

Allerdings gibt es unter den Banken in der EMEA-Region einige Bedenken hinsichtlich des Modernisierungsprozesses. Rund ein Drittel der Banken ist besorgt über die möglichen Störungen durch die Modernisierung, und ein ähnlicher Prozentsatz ist besorgt über die internen Fähigkeiten und Kenntnisse, die für die Bewältigung des Übergangs erforderlich sind. Der Bericht stellt fest: "Die Lösung für beide Probleme liegt in einer strategischen Modernisierung: mit kleinen, sorgfältig abgestimmten Schritten vorangehen." Er rät Banken außerdem, die Prioritäten ihrer Kunden zu verstehen, um einen Fahrplan für die Modernisierung zu erstellen, einen Business Case für die Modernisierung zu entwickeln und sicherzustellen, dass die Budgets taktisch eingesetzt werden.

"Die fünfte Ausgabe der Big Survey zeigt, dass Banken erkennen, dass die Modernisierung des Zahlungsverkehrs für das Überleben in der sich wandelnden Zahlungslandschaft von entscheidender Bedeutung ist. Nicht nur der Wettbewerb auf dem Markt und die sich ändernden Kundenerwartungen machen ihnen diese Dringlichkeit bewusst: 2025 ist ein entscheidendes Jahr für regulatorische Fristen in Bezug auf Gesetze wie SEPA-Sofortzahlungen und SWIFT ISO 20022", sagte Vijay Oddiraju, Mitbegründer und Chief Executive Officer.

Oddiraju fuhr fort: "Die Tatsache, dass Banken durchschnittlich fast 1,5 Millionen US-Dollar für die Modernisierung des Zahlungsverkehrs ausgeben wollen, zeigt, dass sie verstehen, wie wichtig es ist, sich an die Veränderungen in der Branche anzupassen. Angesichts der Höhe dieser Modernisierungsbudgets sind die Banken jedoch verständlicherweise vorsichtig bei der Auswahl ihrer Anbieter und Technologiepartner. Für Banken sind die richtigen Partner diejenigen, die ihnen bei der Modernisierung ihrer Zahlungsverkehrsabwicklung helfen, gleichzeitig Risiken senken, den ROI verbessern und ihnen dabei helfen, neue Kunden schnell zu gewinnen. PaaS-Anbieter, die Banken solche Lösungen mit einer robusten, konformen und leicht erweiterbaren Technologie anbieten können, werden in der nächsten Ära des Zahlungsverkehrs als große Gewinner hervorgehen."

Eine Kopie der Umfrage "The Big Survey 2025: Modernising Payments können Sie hier herunterladen.

Die Umfrage wurde im Mai 2025 von Censuswide im Auftrag von Volante Technologies durchgeführt. Alle Befragten sind im Bankwesen in den Bereichen Zahlungsverkehr, Transaktionsbanking, Firmenkundengeschäft und Großkundengeschäft tätig und bekleiden Positionen auf Direktorenebene oder höher, in denen sie für die Auswahl von Zahlungsabwicklungssystemen verantwortlich sind. Die Befragten kommen aus 11 verschiedenen Ländern: Großbritannien, Portugal, Spanien, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Schweden, Norwegen, Dänemark, Belgien, Niederlande und Luxemburg. Die Stichprobengröße variierte je nach Land.

Volante Technologies ist der vertrauenswürdige Partner für die Modernisierung von Cloud-Zahlungen für Finanzunternehmen weltweit und gibt ihnen die Freiheit, sich in Rekordgeschwindigkeit weiterzuentwickeln und innovativ zu sein. Die Payments as a Service von Volante sind in Echtzeit nativ, API-fähig und ISO 20022-konform. Die zugrunde liegende Low-Code-Plattform verarbeitet täglich Millionen von geschäftskritischen Transaktionen und Transaktionen im Wert von Billionen. Zu den Kunden von Volante zählen vier der fünf weltweit führenden Unternehmensbanken, sieben der zehn größten US-Banken und zwei der weltweit größten Kartennetzwerke. Weitere Informationen finden Sie unter www.volantetech.com und linkedin.com/company/volante-technologies.

