Nürnberg (ots) -Die Trustmarkt GmbH, eine deutschlandweit tätige Online-Plattform zur Vernetzung und Präsentation von Agenturleistungen mit Sitz in Nürnberg, erweitert ab sofort ihr Angebot um ein innovatives Fallstudien-Feature. Agenturen erhalten damit die Möglichkeit, individuelle Fallstudien in Form von Mini-Landingpages zu erstellen, auf denen sie detailliert ihre Kompetenzen, Projekterfolge und Kundenlösungen präsentieren. Zielgruppe sind Agenturen aller Branchen, die ihre Expertise für Neukunden-Akquise, Ads, Sales-Calls oder für die Erstellung überzeugender Reports einfach und schnell verfügbar machen wollen.Geschäftsführer Julius Maskow: "Agenturmarkt.de steht Agenturen erst seit zwei Monaten als zentrale Plattform zur Verfügung, um ihr Angebot sichtbar zu machen und passende Auftraggeber zu finden. Schon über 40.000 Agenturen haben inzwischen ein Profil. Immer mehr unserer Nutzer haben nach einer einfachen Möglichkeit gesucht, individuell aufbereitete Projekterfolge zu präsentieren - sowohl für Marketingzwecke als auch für den Vertrieb. Das neue Fallstudien-Feature erfüllt diese Wünsche: Innerhalb von nur 10 Minuten können detaillierte Fallstudien erstellt und direkt als Mini-Landingpage genutzt werden."Beispiele können hier eingesehen werden: https://www.agenturmarkt.de/agentur/social-media-schwaben-gmbh-stuttgart/fallstudienDie Strategie der Agenturmarkt GmbH basiert darauf, Agenturen beim Aufbau einer professionellen digitalen Präsenz zu unterstützen, den Zugang zu relevanten Zielgruppen und potenziellen Kunden zu vereinfachen, Prozesse rund um die Kundengewinnung zu verschlanken und Transparenz über erledigte Projekte zu schaffen.Mit über 40.000 Agenturen, die auf Agenturmarkt bereits gelistet sind, ist das Unternehmen in Deutschland eine der führenden Plattformen im Bereich Business Matching und Agenturmarketing."Wir möchten den Erfolg unserer Nutzer weiter ausbauen: Das neue Fallstudien-Feature gibt Agenturen ein wirkungsvolles Werkzeug an die Hand, um ihre Projekte modern und überzeugend zu präsentieren", so Geschäftsführer Maskow.Mehr Informationen finden Agenturen und interessierte Kunden unter https://www.agenturmarkt.de/Pressekontakt:Trustmarkt GmbHOstendstr. 11190482 NürnbergDeutschlandOriginal-Content von: Trustmarkt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180016/6077409