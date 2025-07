Mainz (ots) -Bitte beachten Sie die aktualisierten Programmtexte:Freitag, 25. Juli 2025, 22.30 Uhrheute-show extra - Das Quizmit Lutz van der Horst, Gisa Flake und Olaf SchubertHier treffen "heute-show" und Politik als Team aufeinander. Gemeinsam mit Olaf Schubert muss sich Arbeitsministerin Bärbel Bas gegen Gisa Flake und Ricarda Lang behaupten.Bei "heute-show extra - Das Quiz", moderiert von Lutz van der Horst, treffen Humor, Politik und Ratespaß aufeinander. An der Seite der Teamkapitäne dürfen zwei Politiker ihr Politikwissen unter Beweis stellen.Die Sendung widmet sich den absurdesten und kuriosesten Geschichten, die die Politik zu bieten hat, und verpackt sie in unterhaltsame Quizfragen. Dabei geht es nicht nur um aktuelle Skandale und politische Ereignisse der Vergangenheit, sondern auch um einen Blick über die Ländergrenzen hinaus.Während der gesamten Show stehen dabei Spaß und Humor an erster Stelle. Neben dem klassischen Quizaspekt bietet dieses Format jede Menge Raum für gemeinsame Späße, lustige Anekdoten und politische Spitzen - einen Gewinner wird es natürlich auch geben.Diese Sendung wird am Sendetag ab 20.00 Uhr im ZDF-Streamingportal mit Gebärdensprache angeboten.Eine weitere Ausgabe "heute-show extra - Das Quiz" wird am Freitag, 1. August 2025, um 22.30 Uhr ausgestrahlt.Freitag, 1. August 2025, 22.30 Uhrheute-show extra - Das Quizmit Lutz van der Horst, Gisa Flake und Olaf SchubertHier Treffen "heute-show" und Politik aufeinander. Gemeinsam mit Olaf Schubert muss sich der CDU-Abgeordnete Philipp Amthor gegen Gisa Flake und Marie-Agnes Strack-Zimmermann behaupten.Bei "heute-show extra - Das Quiz", moderiert von Lutz van der Horst, treffen Humor, Politik und Ratespaß aufeinander. An der Seite der Teamkapitäne dürfen zwei Politiker ihr Politikwissen unter Beweis stellen.In 30 Minuten widmet sich das Quiz den absurdesten und kuriosesten Geschichten, die die Politik zu bieten hat, und verpackt sie in unterhaltsame Fragen. Dabei geht es nicht nur um aktuelle Skandale und politische Ereignisse der Vergangenheit, gewagt wird auch ein Blick über die Ländergrenzen hinaus.Während der gesamten Show stehen dabei Spaß und Humor an erster Stelle. Neben dem klassischen Quizaspekt bietet dieses Format jede Menge Raum für gemeinsame Späße, lustige Anekdoten und politische Spitzen - einen Gewinner wird es natürlich auch geben.Diese Sendung wird am Sendetag ab 20.00 Uhr im ZDF-Streamingportal mit Gebärdensprache angeboten.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6077411