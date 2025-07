naturenergie holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

- gemäss Art. 53 KR der Schweizer Börse SIX (CH) - naturenergie holding AG: EBIT und Adjusted EBIT zum 30. Juni 2025 unter Vorjahresniveau Laufenburg, 15. Juli 2025. Die naturenergie holding AG wird zum 30. Juni 2025 voraussichtlich mit einem EBIT unter dem Niveau des Vergleichszeitraums zum 30. Juni 2024 abschliessen. Es zeichnet sich ab, dass das EBIT zum 30. Juni 2025 konsolidiert rund 91 Mio. Euro betragen wird. Im Vorjahr wurde per 30. Juni 2024 ein EBIT von rund 103 Mio. Euro erreicht. Tiefere Bewertungseffekte aus der Personalvorsorge Deutschland reduzieren das EBIT gegenüber dem Vorjahr um rund 9 Mio. Euro. Das Adjusted EBIT, das die operative Ergebnisentwicklung widerspiegelt, wird per 30. Juni 2025 voraussichtlich bei rund 88 Mio. Euro liegen und somit rund 2 Mio. Euro niedriger als per 30. Juni 2024 ausfallen. Eine deutlich schlechtere Wasserführung Hochrhein in Verbindung mit einer deutlich niedrigeren Produktion der Wasserkraftwerke führte im 1. Halbjahr 2025 zu tieferen Ergebnisbeiträgen als im Vorjahreszeitraum. Auch Produktionsausfälle der Wasserkraftwerke im Wallis aufgrund von Naturereignissen führten im 1. Halbjahr zu einer tieferen Produktionsmenge. Dieser Ergebnisrückgang konnte unter anderem durch operative Ergebniszuwächse im Segment kundenahe Energielösungen grösstenteils kompensiert werden. Zum Jahresende wird aus heutiger Sicht ein EBIT von rund 160 Mio. Euro erwartet. Dies entspricht auch dem Ausblick zu Beginn des Geschäftsjahres 2025. Die Nettoinvestitionen sind um rund 6 Mio. Euro auf nunmehr 54 Mio. Euro gestiegen. Davon sind rund 17 Mio. Euro auf höhere Bruttoinvestitionen zurückzuführen. Die erhaltenen Zuschüsse und Desinvestitionen fallen um 11 Mio. Euro höher aus. Bis zum Jahresende werden Bruttoinvestitionen von bis zu 180 Mio. Euro erwartet. Damit wird voraussichtlich die ursprüngliche Prognose von 150 Mio. Euro übertroffen. Die Investitionsprojekte werden voraussichtlich schneller umgesetzt werden können als ursprünglich angenommen. Diese Einschätzung ist noch vorläufig. Änderungen sind bei der endgültigen Erstellung des Halbjahresabschlusses noch möglich. Die erforderlichen Gremienentscheide stehen noch aus. Die Veröffentlichung des Halbjahresberichts per 30. Juni 2025 erfolgt am 28. Juli 2025. Unternehmensinformation

Die naturenergie holding AG ist ein deutsch-schweizerisches Unternehmen, das als regionaler Partner Menschen, Kommunen und Unternehmen zum nachhaltigen Leben und Wirtschaften in Südbaden und der Schweiz befähigt. Die naturenergie Gruppe bietet ganzheitliche Energielösungen und sie erzeugt und vertreibt erneuerbare Energie aus Wasser- und Sonnenkraft. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio umfasst die Bereiche Photovoltaik, Wärme, Bauen und Wohnen sowie Elektromobilität. Das Tochterunternehmen naturenergie netze GmbH verantwortet den Betrieb und die Weiterentwicklung der Stromverteilnetze. Zur Unternehmensgruppe gehören darüber hinaus die naturenergie hochrhein AG, die enalpin AG und die tritec AG. Mit knapp 1'500 Mitarbeitenden hat die Unternehmensgruppe im Jahr 2024 einen Umsatz von 1.7 Milliarden Euro erwirtschaftet. Sie ist eine Beteiligungsgesellschaft der EnBW Energie Baden-Württemberg AG. www.naturenergie-holding.ch ----------------

