Das Edelmetall nähert sich der 40-$-Marke erreicht den höchsten Stand seit fast 14 Jahren. Eine starke Nachfrage von Investoren als Alternative zum relativ teureren Gold verknappt das Silberangebot. Aktuell benötigt es rd. 86 Unzen Silber für eine Unze Gold, im 10-Jahres-Schnitt waren es nur 80. Die physische Silberversorgung ist vor allem in London angespannt, da ein Großteil der Bestände in ETFs gebunden ist. Seit Februar wuchsen die ETF-Bestände um rund 2.550 Tonnen. Geopolitische Spannungen und der Handelskonflikt heizen den Preis zusätzlich an, Mexiko als größter Silberproduzent steht im Fokus möglicher US-Zölle. Die industrielle Nachfrage etwa in der Solarbranche schlägt zusätzlich ins Kontor. Knappes Angebot, steigende Preise - das 2011er-Hoch bei 50 $ wird greifbar.







