Die globale Cloud-Kommunikationsplattform Infobip hat heute die Einführung von WhatsApp Business Calling bekannt gegeben, einer neuen Funktion, mit der Unternehmen über ihre WhatsApp-Business-Nummern Sprachverbindungen tätigen und empfangen können. Diese Ergänzung verbessert die Omnichannel-Plattform von Infobip durch reichhaltigere Echtzeit-Konversationen innerhalb der weltweit von Millionen Nutzern verwendeten Messaging-App.

Mit dieser Funktion können Unternehmen weltweit Sprachanrufe über die native Benutzeroberfläche von WhatsApp empfangen und tätigen, sodass Kunden die App nicht verlassen müssen. Anrufe können direkt aus WhatsApp-Chats, interaktiven Nachrichten oder Deep Links in Websites und Apps gestartet werden, wodurch mehrere praktische Einstiegspunkte zur Verfügung stehen. Durch die Integration mit Infobip Conversations, der Cloud-Kontaktcenter-Lösung des Unternehmens, können Kundensupportmitarbeiter nahtlos vom Chat zum Sprachmodus wechseln, wobei der Gesprächsverlauf und der Kontext einheitlich beibehalten werden.

"Unsere Kunden sagen uns, dass Sprache nach wie vor entscheidend für einen außergewöhnlichen Service ist, insbesondere bei komplexen Problemen, die eine Interaktion in Echtzeit erfordern", so Mijo Soldin, VP Voice and Telecom Strategy bei Infobip. "Mit WhatsApp Business Calling verbinden wir nahtlos den Komfort des Chats mit der Unmittelbarkeit der Sprache in einer sicheren, markenbezogenen Umgebung, der Kunden vertrauen und die sie bevorzugen."

WhatsApp Business Calling ist weltweit verfügbar und unterstützt Branchen wie Einzelhandel, Banken, Fluggesellschaften und E-Commerce durch eine schnellere Problemlösung. Durch die Integration von App-basierten Sprachanrufen in WhatsApp werden Reibungsverluste reduziert und nahtlose Kundeninteraktionen gewährleistet. Die integrierte Berichterstellung und Abrechnung über die WhatsApp Business Platform vereinfachen die Abläufe und liefern wertvolle Erkenntnisse.

Ein wesentlicher Vorteil von WhatsApp Business Calling ist das markenbezogene Telefonieren: Verifizierte Unternehmensprofile zeigen während des Gesprächs den Firmennamen, das Logo und ein Häkchen an, was die Authentizität der Marke stärkt, Betrug bekämpft und das Vertrauen der Kunden sowie die Antwortraten erhöht. Diese Funktion steht im Einklang mit dem Engagement von Infobip für vertrauenswürdige, sichere und markenbezogene Kommunikationskanäle und ergänzt die für später in diesem Jahr geplante Einführung der Branded Calling ID (BCID)-Lösung von Infobip.

Infobip ist eine globale Cloud Communications Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, den Kunden während des gesamten Kaufprozess zu begleiten. Auf einer einzigen Plattform werden Omnichannel-Interaktionen, Nutzerauthentifizierung und Kontaktzentrum geboten. Diese Lösungen helfen Unternehmen und Partnern, die Komplexität der Verbraucherkommunikation zu meistern, Geschäftswachstum zu erzielen und die Kundenloyalität zu steigern.

