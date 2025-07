DJ XETRA-SCHLUSS/Etwas leichter - US-Preisdaten drücken

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag mit Verlusten geschlossen. Der DAX gab 0,4 Prozent auf 24.060 nach, nachdem er zunächst von einem günstigen ZEW-Index noch gestützt worden war. Am Nachmittag drückten dann aber Preisdaten aus den USA. Die Inflation ist im Juni um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen und damit etwas stärker als zuvor. Alles in allem hätten die Daten die Unsicherheit bezüglich der Zollpolitik und ihrer Folgen nicht beseitigt, so Analysten. Die Daten sprächen gegen eine baldige Zinssenkung durch die US-Notenbank.

Mit Geschäftszahlen von JP Morgan, Wells Fargo und der Citigroup ist die US-Berichtssaison nun offiziell eröffnet. Die Zahlen lösten gemischte Gefühle an der Börse aus. Am hiesigen Markt verloren Deutsche Bank 0,5 Prozent, für Commerzbank ging es mit Abschlägen von 2,9 Prozent kräftiger nach unten.

Gefragt waren hingegen Aktien aus dem Technologiebereich. Gut kam an, dass Nvidia seinen H20-Chip für künstliche Intelligenz wieder in China verkaufen kann. Die USA hatten den Verkauf der Chips im April eingeschränkt, was Nvidia Milliarden von US-Dollar kostete. Die Anleger hoffen nun auf weniger strikte Exportbeschränkungen durch die US-Regierung. Infineon gewannen 0,8 Prozent und Süss Microtec 0,4 Prozent.

Nach dem Rücksetzer am Vortag stieg die Aktie von Kontron gleich um 8,9 Prozent. Ein Servicevertrag mit der französischen Staatsbahn SNCF im dreistelligen Millionenbereich lieferte den positiven Impuls. Der Vertrag sei die Fortsetzung der seit 2003 bestehenden langjährigen Partnerschaft zwischen Kontron Transportation und der SNCF.

Friedrich Vorwerk haussierten mit plus 6,8 Prozent und markierten ein neues Allzeithoch. Das Unternehmen hat als Teil einer Arbeitsgemeinschaft den Auftrag zur Realisierung der Energietransportleitung ETL 182 erhalten. Analysten gehen davon aus, dass Friedrich Vorwerk mit Vorlage der Zahlen zum zweiten Quartal den Ausblick anheben wird.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 24.060,29 -0,4% +21,4% DAX-Future 24.178,00 -0,6% +19,8% XDAX 24.085,94 -0,6% +22,2% MDAX 31.086,25 -0,4% +22,0% TecDAX 3.902,70 +0,1% +14,1% SDAX 17.955,80 +0,9% +29,8% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 129,37 +4 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag DAX 21 19 0 2.936,1 41,8 2.772,3 42,2 MDAX 20 29 1 508,2 21,6 465,6 22,5 TecDAX 16 13 1 699,3 15,1 574,2 11,7 SDAX 40 24 6 93,4 6,0 107,0 6,0 Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück ===

July 15, 2025 11:48 ET (15:48 GMT)

