Beste Memecoins für die Rally nach dem Bitcoin-Allzeithoch

Während Bitcoin ein neues Allzeithoch erreicht hat und unter den Investoren wieder das FOMO ausgebrochen ist, steigt im Zuge der Altcoin-Saison meist auch das Interesse an den Memetoken. Welches nun die besten Memecoins für die Rally nach dem Bitcoin-Allzeithoch sind, erfahren Sie jetzt in diesem Artikel.

Beste Memecoins Platz 1: Snorter (SNORT)

Zu den besten Memecoins zählt Snorter, da es die Aspekte Community-Aufbau, Viralität und Nutzen perfekt in einem einzigartigen Projekt bündelt. Auf diese Weise kann es nicht nur für eine größere Aufmerksamkeit, sondern vor allem ein Alleinstellungsmerkmal sorgen, welches die Konkurrenz in den Schatten stellt und langfristig bedeutende Marktanteile des attraktiven Wachstumsmarktes sichern kann.

Genau genommen entwickelt Snorter mithilfe einer eigenen Solana-Node und einem RPC-Zugang den schnellsten und günstigsten Handelsroboter für das Web3. Dieser ist praktisch über den Telegram-Messenger nutzbar und bietet zudem einen großen Funktionsumfang mit Betrugsfilter, MEV-Preismanipulationsschutz, Sniper, Risikoverwaltungstools, Copy-Trading und mehr, damit Anleger mehr aus ihren Investments machen sowie Zeit und Mittel sparen können.

Während Snorter zu Beginn als Solana-Handelsroboter starten wird, ist ebenso eine Expansion auf die anderen wichtigen Blockchains geplant. So stehen bisher darüber hinaus Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon und Base auf der Roadmap. Dank der dezentralen Organisation über die DAO wird das Projekt besonders fair gestaltet, wobei die Tokeninhaber Stimmrechte erhalten. Somit kann für den Erfolgsgaranten der Kundenzufriedenheit gesorgt werden.

Mit SNORT kann einer der besten Memecoins mit dem passenden und kultigen Ameisenbären noch während des Presales rabattiert erworben werden. Nach einer Finanzierungssumme von 1,89 Mio. USD werden die für niedrige Gebühren und weitere Extras notwendigen SNORT-Coins noch für 0,0983 USD und mit dynamischen Staking-Zinsen von 205 % offeriert. Angesichts der Trading-Wettbewerbe und des Marketings kann er schnell viral werden.

Beste Memecoins Platz 2: Bitcoin Hyper (HYPER)

Zu den besten Memecoins zählt auch Bitcoin Hyper, da sein Konzept an das vieler anderer erfolgreicher und extrem hoch bewerteter Memetoken erinnert. So entwickelt das Projekt eine eigene Blockchain, welche jedoch im Unterschied zu den anderen sich dafür die Blockchain mit der meisten Liquidität und der stärksten Verbreitung aussucht sowie diese mit der skalierbarsten und einer der günstigsten Chains über die SVM verbindet.

Daher stellt Bitcoin Hyper auch deutlich mehr als nur einen weiteren Memecoin mit eigener Blockchain dar. Stattdessen ist es eine technologische Erweiterung für das Bitcoin-Ökosystem, um aus BTC nicht nur durch eine wesentlich höhere Geschwindigkeit und extrem niedrige Gebühren als eine Kryptowährung interessanter zu machen. Ebenso wird aus dem statistischen BTC ein funktionales Asset, dass über DeFi passive Einkommen erzielen kann.

Für eine gute Adoption werden auch andere Entwicklerteams wie mit SDKs, APIs und weiteren Hilfen unterstützt. Sofern ausreichend Entwickler gewonnen werden, kann es schneller Fortschritte machen, was Risiken streut und Chancen mehrt. Zudem werden grundlegende Anwendungen bereitgestellt, wie eine Bridge, mit der sich die Assets zwischen Blockchain-Ökosystemen wie Hyper-Layer-2 und Bitcoin austauschen lassen.

Mit seiner fortschrittlichen Solana-Technologie kann Bitcoin Hyper viele alte Bitcoin-Sidechains in den Schatten stellen, da unter anderem ausreichend Kapazität für unterschiedlichste Sektoren bereitgestellt wird. Das hohe Verkaufstempo des Presales deutet auch zunehmend auf einen der besten Memecoins für die aktuelle Saison hin. Wer sich nun nicht beeilt, wird schon bald deutlich höhere Preise zahlen, sofern noch Coins verfügbar sind.

Beste Memecoins Platz 3: Bonk (BONK)

Bonk wurde als der erste Solana-Hunde-Memecoin gestartet und aufgrund seines fairen sowie auf die Solana-Community ausgerichteten Ansatzes mit dem AirDrop schnell beliebt. Er sollte unter anderem für den Gemeinschaftsaufbau sorgen, was auch hervorragend funktioniert hat. Denn mittlerweile haben sich um einen der besten Memecoins zahlreiche Projekte angesiedelt, welche die Bedeutung des Tokens unterstreichen.

Unter anderem wurde Bonk schon von 140 Web3-Diensten implementiert. Das aktuell chancenreichste Angebot stellt das eigene Memecoin-Launchpad Let's Bonk dar, welches kürzlich erstmalig den bisherigen Marktführer Pump.Fun von allen Imitatoren bei der Anzahl der täglich gestarteten Memecoins und beim Handelsvolumen auf der Plattform schlagen konnte. Zwar hat Pump.Fun dies wieder aufgeholt, jedoch belohnt Bonk nun auch die besten Launches.

Ein großer Vorteil der Memecoin-Launchplattform stellen die Burnings dar, welche von Graphite Protocol vollzogen werden. So werden mit 50 % der Einnahmen BONK-Coins erworben und über Burnings vernichtet. Damit verringert sich die Umlaufversorgung eines der besten Memecoins, was wiederum tendenziell mit einem preistreibenden Effekt den langfristigen Investoren zugutekommt.

Bonk ist allerdings mehr als nur ein Ökosystem für verschiedene Web3-Angebote. Stattdessen werden auch verschiedene Community-Events auf der ganzen Welt veranstaltet. Ebenso gibt es Sponsorings, wobei im Unterschied zu anderen ebenso Musikevents gewählt werden. Angesichts der wachsenden Community und des steigenden Angebots von Bonk-Diensten zählt er zu einem der besten Memecoins und dürfte auch die nächsten Zyklen wohl überstehen.

Beste Memecoins Platz 4: Pudgy Penguins (PUDGY)

Pudgy Penguins verzeichnet auch bei den Google-Suchanfragen einen Aufwärtstrend und konnte im Dezember des vergangenen Jahres einen neuen Rekord ausbilden. Zuletzt wurde das Hoch von Ende März noch einmal überwunden, während die Suchanfragen steil steigen. Schließlich kommen diese auch zunehmend aus der traditionellen Welt, da es zahlreiche physische Produkte wie Plüschtiere, Spielautomaten, Kartenspiele und mehr gibt.

Nun wurde eine Partnerschaft mit Suplay Inc. bekannt gegeben, welches schon mit anderen namhaften Unternehmen wie Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, National Geographic, Warner Bros. und weiteren in Bereichen wie Kunstspielzeug, Designer-Toys, Spielkarten und mehr zusammengearbeitet hat. Dabei können die Inhaber der NFT-Kollektion durch die Nutzung des IP auch von den Einnahmen von Pudgy Penguins durch Lizenzrechte profitieren.

Mittlerweile haben sich die Pinguine des Projektes zu einer der viralsten Web3-Marken entwickelt. So sind sie bei vielen Social-Media-Profilen von führenden Web3-KOLs und -Unternehmen wie etwa VanEck anzufinden. Auch durch Sponsoring von Sportmannschaften und weltweite eigene Veranstaltungen sowie Events von Dritten und Community-Aktionen kann sich Pudgy Penguins weiterhin im Zentrum der Aufmerksamkeit halten.

Bald soll auch der erste Pudgy-ETF in den USA gelistet werden, welcher zu 80 bis 95 % in den PUDGY-Memecoin und mit dem Rest des Vermögens in dessen NFT-Kollektionen investieren wird. Daher könnten bald auch institutionelle Anleger vermehrt PUDGY in ihre Portfolios aufnehmen, insbesondere, da schon im vergangenen Jahr Institutionen sogar Interesse an rein viralen Memecoins wie Fartcoin gezeigt haben.

