Die teuerste Aktie der Welt hat sich seit 2 Monaten von 70 USD (15.5.2025) auf nun 132 USD (14.7.2025) mehr als verdoppelt - und die Shortseller wurden zuletzt massiv grilliert (alleine gestern betrug das Kursplus der Aktie 5.2%!). Wie werden Sie mit dieser Aktie reich? CoreWeave Inc. - die teuerste Aktie der Welt Der Börsenstart der CoreWeave Inc. (ISIN: US21873S1087), einem US-Softwareunternehmen, Ende März 2025 an der Nasdaq verlief zuerst unspektakulär, ...

