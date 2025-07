Der DAX hat am Dienstag seine Abwärtsspirale fortgesetzt und zum vierten Mal in Folge Verluste eingefahren. Nach anfänglichen Gewinnen schloss der deutsche Leitindex mit einem Minus von 0,42 Prozent bei 24.060 Punkten und rückte damit weiter von seinem Rekordhoch vom vergangenen Donnerstag ab. Auch beim MDAX ging es nach unten. Marktbeobachter führen die Nachmittagsschwäche des Dax auf die verhaltene Stimmung an der Wall Street zurück. "Trotz einer leichten Entspannung im Handelsstreit zwischen ...

