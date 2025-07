Bitcoin konsolidiert bei 120.000 Dollar - Experten sehen Potenzial für 200.000 Dollar bis Jahresende

Bitcoin hat mit rund 123.000 US-Dollar ein neues Allzeithoch erreicht, bevor eine moderate Korrektur einsetzte. Aktuell konsolidiert der Kurs bei etwa 120.000 US-Dollar und zeigt dabei eine bemerkenswerte Stabilität. Rücksetzer werden schnell aufgefangen, was auf eine klare relative Stärke hindeutet. Der jüngste Anstieg verläuft nahezu ohne größere Unterbrechungen und zeichnet fast einen linearen Aufwärtstrend im Chart.

Fundamentale Faktoren unterstützen weitere Kursanstiege

Der bekannte Analyst Joe Consorti bleibt klar bullisch für Bitcoin und verweist dabei auf eine Kombination aus Marktstruktur, Kapitalströmen und geldpolitischem Umfeld. Obwohl BTC jüngst ein neues Allzeithoch markierte und als fünftwertvollstes Asset der Welt Amazon überholte, bleibt die Volatilität ungewöhnlich niedrig. Für Consorti ist das ein zentrales Signal: Der Markt zeigt keine Anzeichen eines überhitzten, spekulativen Tops, sondern einen soliden, stufenweisen Aufstieg.

Besonders auffällig ist die neue Zusammensetzung der Nachfrage. Anstelle kurzfristig orientierter Kleinanleger treiben nun institutionelle Investoren wie BlackRock oder Fidelity den Markt. Sie kaufen für langfristige Portfolios, darunter Pensionsfonds und Stiftungen. Parallel dazu akkumulieren börsennotierte Unternehmen über strategisch eingesetzte Fremdfinanzierung zusätzliche BTC, ohne Verkaufsabsicht. All das geschieht bislang ohne große mediale Euphorie - ein Hinweis darauf, dass der Markt noch längst nicht überhitzt ist.

Technische Analyse bestätigt optimistische Prognosen

Hinzu kommt ein makroökonomischer Faktor: die enge Korrelation zwischen dem Bitcoin-Preis und der globalen M2-Geldmenge. Steigt diese weiter, während der Dollar an Wert verliert, sieht Consorti das Potenzial für eine Fortsetzung der Rallye. Sein Szenario: 180.000 US-Dollar in den nächsten Monaten, 200.000 bis Jahresende.

Auch andere Analysten teilen die optimistische Einschätzung zur aktuellen Kursentwicklung. Der Trader Stockmoney Lizards verweist auf eine charttechnisch bedeutende Formation: Seiner Analyse zufolge befindet sich Bitcoin kurz vor dem Ausbruch aus einem mehrjährigen "Ascending Wedge". Sollte dieser Ausbruch gelingen, erwartet er eine dynamische Aufwärtsbewegung. Als Zwischenziel nennt er 140.000 US-Dollar, das Jahresendziel sieht er ebenfalls bei 200.000 US-Dollar.

