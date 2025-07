Bitcoin-Holding-Unternehmen erreichen historische Meilensteine bei aggressiven Käufen

Bitcoin-Holding-Unternehmen wie MicroStrategy und Metaplanet setzen weiterhin auf aggressive Käufe bei der Mutter aller Kryptowährungen und haben dabei beeindruckende Meilensteine erreicht. Während Bitcoin ein neues Allzeithoch bei 123.000 US-Dollar markierte, sorgten diese Unternehmen mit ihren kontinuierlichen Kaufprogrammen für konstant hohe Nachfrage, was sich positiv auf den Preis niederschlägt.

MicroStrategy überschreitet 600.000 Bitcoin-Marke

MicroStrategy, die Holding unter der Leitung von Michael Saylor, erwarb in der vergangenen Woche 4.225 BTC im Gesamtwert von 472 Millionen US-Dollar. Der mittlere Einstiegspreis lag dabei bei um die 111.000 US-Dollar und führte im Zuge der Kurssteigerungen beim Bitcoin in den vergangenen Tagen direkt zu Gewinnen. Unter dem Strich hält MicroStrategy damit nun mehr als 600.000 Bitcoins, ein wahrer Meilenstein für das Unternehmen.

Insgesamt sind dies 2,85 Prozent der gesamten Menge von 21 Millionen Coins. Der mittlere Kaufpreis dieser Positionen liegt bei um die 70.000 US-Dollar, was bedeutet, dass MicroStrategy aktuell rund 50.000 US-Dollar Gewinn je Coin bzw. eine Wertsteigerung von 71 Prozent erzielt hat. Zudem gab der Konzern erst kürzlich bekannt, rund 4,2 Milliarden US-Dollar durch die Ausgabe von neuen Vorzugsaktien einnehmen zu wollen, um weitere Bitcoin zu kaufen.

Metaplanet setzt Kaufstrategie erfolgreich fort

Gleichzeitig ist auch der japanische Hotelbetreiber Metaplanet aktiv und kauft weiter Bitcoin für sein Portfolio. So erwarb das Unternehmen 797 Bitcoins zu einem durchschnittlichen Preis von 17.312.239 Yen (ca. 117.540 US-Dollar). Damit sind im Portfolio nun 16.352 BTC enthalten, die einen Gesamtwert von 1,91 Milliarden US-Dollar haben.

Der mittlere Einstiegspreis bei Metaplanet liegt derweil bei 100.191 US-Dollar. Dieser ist zwar wesentlich höher als der von MicroStrategy, sorgt allerdings dennoch für massive Gewinne bei dem Unternehmen. Dementsprechend ist die Nachfrage nach Bitcoin durch die beiden Holding-Unternehmen weiter hoch und auch in Zukunft dürften die Konzerne ihr Kaufprogramm fortsetzen, was weitere positive Auswirkungen auf den Kursverlauf des Bitcoins haben könnte.

