Bitcoin erreicht neues Rekordhoch - Experten warnen vor möglichem Abschwung

Bitcoin hat erst kürzlich ein neues Rekordhoch über der Marke von 123.000 US-Dollar erreicht, was viele Anleger euphorisch stimmt. Doch nicht alle Experten teilen diese Euphorie. Mehrere Branchenkenner warnen vor einem möglichen Abschwung der Kryptowährung und mahnen zur Vorsicht. Seamus Rocca, CEO der Xapo Bank, sieht das Risiko eines deutlichen Rückgangs als sehr real an.

Experten sehen Risiko für Bitcoin-Abschwung

Seamus Rocca von der Xapo Bank äußerte sich in einem Interview mit Cointelegraph skeptisch über die weitere Entwicklung. Er warnte, dass der Ansteckungseffekt einfach darin bestehen könnte, dass es keine neuen Nachrichten auf dem Markt gibt, wodurch dem Kryptosektor in einem organischen, langwierigen Prozess die Luft ausgehen könnte. Rocca betonte, dass Bitcoin zwar als Inflationsschutz gesehen wird, er aber noch nicht sicher ist, ob die Kryptowährung bereits so weit entwickelt ist.

Der Experte verwies zudem darauf, dass die Korrelation zwischen Bitcoin, dem S&P 500 und Aktien immer noch sehr stark vorhanden ist. Er sieht Bitcoin daher weiterhin als eine risikobehaftete Anlage. Gleichzeitig warnte Rocca davor, dass Anleger nicht den Fehler begehen sollten zu erwarten, dass der traditionelle 4-Jahres-Zyklus bei Bitcoin vorbei ist. Dieser sieht einen längeren Abschwung in regelmäßigen Abständen vor.

Weitere Experten äußern sich pessimistisch

Auch andere prominente Stimmen teilen diese skeptische Einschätzung. Arthur Hayes, Mitbegründer der Kryptowährungsbörse Bitmex und bekannter Bitcoin-Bulle, äußerte sich kürzlich überraschend vorsichtig. Er erwartet, dass die Bewegungen beim Bitcoin durch die Handlungen des US-Finanzministeriums in den kommenden Wochen geprägt sein könnten, da der Treasury General Account (TGA) aufgefüllt werden muss.

Hayes prognostiziert einen möglichen Abwärtstrend auf 90.000 bis 95.000 US-Dollar, falls die Auffüllung des TGA sich als negativ für die Dollar-Liquidität erweist. Sollte die Auffüllung als unbedeutend angesehen werden, rechnet er mit Schwankungen in den 100.000 US-Dollar-Marken. Zusätzlich äußerte sich der bekannte Autor Aleksandar Svetski ähnlich pessimistisch und betonte, dass sich die menschliche Psychologie nie ändern wird und der gleiche Boom-und-Crash-Zyklus auch dieses Mal kommen wird.

