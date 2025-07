Bitcoin fällt nach Wal-Verkauf unter 117.000 Dollar - Frühinvestor realisiert nach über einem Jahrzehnt Gewinne

Die Stimmung am Kryptomarkt hat sich schlagartig verändert. Noch gestern erreichte Bitcoin ein neues Allzeithoch von 123.000 Dollar, heute ist der Kurs unter die 117.000 Dollar Marke gefallen. Hauptverantwortlich für diesen Rückgang scheint ein mysteriöser Bitcoin-Wal zu sein, der nach mehr als einem Jahrzehnt begonnen hat, seine enormen Bestände zu liquidieren. Die Bewegungen dieses langfristigen Investors sorgen für Nervosität, könnten aber auch neue Chancen eröffnen.

Frühinvestor mit märchenhaftem Gewinn wird aktiv

Die Geschichte dieses Bitcoin-Wals liest sich wie ein Märchen aus der Kryptowelt. Seit 2011 hielt der Investor unglaubliche 80.000 BTC und bewahrte diese durch alle Marktschwankungen hindurch - von unter einem Dollar bis über 120.000 Dollar. Während andere Anleger bereits bei einem Zehn- oder Hundertfachen des Einsatzes verkauft hätten, blieb dieser Wal standhaft.

Erst letzte Woche wurden die Coins erstmals transferiert, zunächst auf andere nicht identifizierbare Wallets und nun in den tatsächlichen Verkauf. Bereits Bitcoin im Wert von 2 Milliarden Dollar wurden an Galaxy Digital gesendet und von dort auf verschiedene Börsen verteilt. Die verbleibenden Bestände im Wert von etwa 7 Milliarden Dollar könnten möglicherweise folgen. Diese Entwicklung widerlegt die Annahme, dass seit langem inaktive Coins verloren gegangen sind, weil die Besitzer keinen Zugang mehr zu ihren Wallets haben.

Verkaufsdruck trifft auf starke institutionelle Nachfrage

Ein Verkauf dieser Größenordnung könnte kurzfristig erheblichen Druck auf den Markt ausüben. Die Erinnerung an den Bitcoin-Verkauf der deutschen Regierung im Sommer 2024 ist noch frisch, als Transaktionen im Wert von 2,6 Milliarden Euro den Markt ins Wanken brachten. Der aktuelle Fall übertrifft diese Summe deutlich.

Allerdings gibt es wesentliche Unterschiede zur damaligen Situation. Insbesondere die Bitcoin Spot ETFs fungieren heute als wichtiger Preispuffer. Allein in den letzten drei Handelstagen flossen zweimal jeweils über eine Milliarde Dollar an frischem Kapital in Bitcoin. Dies nährt die Hoffnung, dass institutionelle Investoren auch die nun freigesetzten Coins zügig absorbieren werden. Ob der Wal tatsächlich alle 80.000 BTC verkaufen wird, bleibt fraglich - ein Gewinn von über 9 Milliarden Dollar dürfte ausreichen, um auch mit dem Verkauf eines kleinen Teils für Jahrzehnte finanziell abgesichert zu sein.

Bitcoin Hyper Presale profitiert von Marktturbulenzen

Während Bitcoin kurzfristig unter Druck gerät, nutzen viele Anleger die Gelegenheit, um sich nach vielversprechenden Altcoins mit starkem Anwendungsfall umzusehen. In diesem Umfeld gewinnt Bitcoin Hyper ($HYPER) zunehmend an Aufmerksamkeit. Das Projekt entwickelt eine Layer-2-Lösung für Bitcoin auf Solana-Basis und soll es BTC-Haltern erstmals ermöglichen, DeFi-Anwendungen wie Staking, Lending und Yield Farming zu nutzen.

Der zugehörige $HYPER-Token befindet sich derzeit noch im Vorverkauf, der bereits über 2,8 Millionen Dollar eingesammelt hat - noch bevor der Coin an einer Börse gelistet ist. Frühe Käufer profitieren nicht nur von einem günstigeren Einstiegspreis, sondern können ihre Token bereits vor dem Launch staken, was zusätzliche Renditen verspricht und gleichzeitig das verfügbare Angebot am Markt verknappt. Sollte sich Bitcoin Hyper als erfolgreiche Brücke zwischen Bitcoin und dem DeFi-Sektor etablieren, halten Experten eine deutliche Wertsteigerung für möglich - gerade in Zeiten, in denen Kapital aus großen Bitcoin-Verkäufen nach neuen Investitionsmöglichkeiten sucht.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch.