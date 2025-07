London und Beijing (ots/PRNewswire) -Das erste Forum der Sustainable Markets Initiative China wird CEOs, Innovatoren und hochrangige Regierungsvertreter zu einem Dialog über die weltweiten Bemühungen um einen nachhaltigen Wandel zusammenbringen und die Fortschritte bei Innovationen, Investitionen und Maßnahmen in China aufzeigenVom 15. bis 17. Juli findet in Peking ein bahnbrechendes internationales Forum statt, das darauf abzielt, den globalen Übergang zur Nachhaltigkeit zu beschleunigen, und an dem Vorstandsvorsitzende der weltweit führenden Unternehmen sowie hochrangige chinesische Vorstandsvorsitzende und führende Regierungsvertreter teilnehmen. Es wird das erste Mal sein, dass globale und chinesische CEOs in China unter dem Banner des SMI zusammenkommen, um direkt an der Entwicklung von Lösungen und der Beschleunigung von Maßnahmen zur Unterstützung des globalen Wandels mitzuwirken.Das Sustainable Markets Initiative China Forum, die erste Veranstaltung dieser Art in China, wird gemeinsam von der Sustainable Markets Initiative (SMI) und der China Chamber of International Commerce (CCOIC) ausgerichtet. In Anbetracht der entscheidenden Rolle Chinas in der Weltwirtschaft, seiner zunehmenden Führungsrolle in den Bereichen Klima und Biodiversität und der vernetzten Realität globaler Lieferketten bietet das SMI China Forum ein einzigartiges Treffen auf CEO-Ebene für den Dialog und Maßnahmen zu nachhaltiger Innovation und globaler Zusammenarbeit.Das Forum findet zeitgleich mit der 3rd China International Supply Chain Expo (CISCE) statt, auf der Chinas weltweite Führungsrolle im Bereich saubere Energie hervorgehoben wird. Wie Präsident Xi Jinping in einer Rede zum Thema Klima im April 2025 feststellte, hat China das weltweit größte und am schnellsten wachsende System für erneuerbare Energien sowie die größte und vollständigste Industriekette für neue Energien aufgebaut.Es ist nach wie vor der weltweit größte Produzent von Solar-, Wind- und Wasserkraft und der größte Investor in saubere Technologien - und übertrifft damit die Investitionen der nächsten zehn Länder zusammengenommen.Die Sustainable Markets Initiative wurde im Jahr 2020 von His Majesty King Charles III - then the Prince of Wales ins Leben gerufen.Sie ist heute die weltweit führende Organisation des Privatsektors für den nachhaltigen Wandel, indem sie Maßnahmen zwischen führenden Politikern und CEOs fördert, um Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt der Wertschöpfung zu stellen.Auf diese Weise will der SMI die Billionen von Dollar mobilisieren, die für eine nachhaltige Zukunft und eine neue Ära des globalen Wohlstands erforderlich sind, die über Generationen hinweg Bestand haben wird.Im Oktober 2021 lud President Xi Jinping His Majesty King Charles III in seiner Eigenschaft als Prince of Wales ein, auf der COP 15 UN Biodiversity Conference in Kunming zu sprechen und den SMI China Council zu gründen.Im August 2022 wurde die China Chamber of International Commerce (CCOIC) im Rahmen einer Eröffnungszeremonie, an der auch His Majesty, der Prince of Wales, virtuell teilnahm, zum offiziellen Gastgeber des China Council der Sustainable Markets Initiative.Durch den SMI China Council hat das SMI seine branchenübergreifenden Beziehungen durch Win-Win-Partnerschaften vertieft. Der SMI China Council hat derzeit Arbeitsgruppen für die Bereiche Health, Energy, Carbon Capture and Storage, Water & Sustainable Finance.In Rundtischgesprächen während des kommenden Forums werden dringende Themen wie nachhaltige Lieferketten, Emissionsreduzierung, Elektrifizierung, künstliche Intelligenz und die Zukunft der Luft- und Raumfahrt behandelt.Jennifer Jordan-Saifi, M.V.O., CEO der Sustainable Markets Initiative, kommentierte das erste SMI China Forum mit den Worten: "Das erste SMI China Forum schlägt eine neue Brücke zwischen chinesischen und internationalen Wirtschaftsführern. Eine Win-Win-Kooperation über Grenzen, Branchen, Lieferketten und Finanzen hinweg wird dazu beitragen, die Verwirklichung einer nachhaltigen Zukunft zu beschleunigen und gleichzeitig den Wandel als die Wachstumsgeschichte unserer Zeit zu nutzen.Seit der Gründung des China-Rates des SMI vor vier Jahren haben wir aus erster Hand erfahren, welche innovativen Ansätze von Wirtschaftsführern in China verfolgt werden. Heute ist China weltweit führend bei der Kapazität von Solar-, Wind- und EV und beweist, dass es wirtschaftlich sinnvoll ist und wie schnell der Wandel vollzogen werden kann."In seiner Rede auf der UN-Biodiversitätskonferenz COP 15 in Kunming sagte Seine Majestät als Prinz von Wales: "Die chinesische Kultur hat seit langem verstanden, dass unsere Beziehung zur Natur entscheidend für unsere eigene Gesundheit und die unserer Umgebung ist.Wenn wir das Land und den Ozean schützen, schützen wir auch uns selbst".In seiner Rede zum Klima am 23. April 2025 sagte Präsident Xi Jinping: "Klare Gewässer und grüne Berge sind genauso wertvoll wie Gold und Silber.Die grüne Transformation ist nicht nur der entscheidende Weg zur Bewältigung des Klimawandels, sondern auch ein neuer Motor für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung."[1]Hinweise für RedakteureÜber die Sustainable Markets InitiativeDie Sustainable Markets Initiative (SMI) ist die weltweit führende privatwirtschaftliche Organisation für den nachhaltigen Wandel und zeichnet sich durch ihre einzigartige "Privatsektor-Diplomatie" aus.Mit der Vision unseres Gründers, His Majesty King Charles III, und unserer einzigartigen Einberufungsbefugnis erleichtert das SMI Maßnahmen zwischen führenden Politikern und CEOs weltweit, um Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt der globalen Wertschöpfung zu stellen.Gemeinsam versuchen wir, die Billionen von Dollar zu mobilisieren, die für eine nachhaltige Zukunft erforderlich sind. Investitionen in dieser Größenordnung erfordern einen globalen Systemwandel mit einer standardmäßigen nachhaltigen Ausrichtung über Märkte, Branchen und Lieferketten hinweg. Hier bieten unsere Mandate, Terra Carta (https://www.sustainable-markets.org/terra-carta/) und Astra Carta (https://www.sustainable-markets.org/astra-carta/astra-carta/), praktische Orientierungshilfen für den Privatsektor.Das SMI ist davon überzeugt, dass wir mit kühnem Ehrgeiz und mutiger Führung eine neue Ära des globalen Wohlstands einleiten können, die über Generationen hinweg Bestand haben wird. Wir nennen dies "The Growth Story of Our Time". Erfahren Sie mehr: www.sustainable-markets.org[1] Bemerkungen von S.E. Xi Jinping Präsident der Volksrepublik China beim Treffen der Staats- und Regierungschefs zum Thema Klima und gerechter Übergang_Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Volksrepublik China (https://www.mfa.gov.cn/eng/xw/zyxw/202504/t20250423_11602660.html)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2731591/5415768/SMI_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/weltweite-fuhrungskrafte-treffen-sich-in-peking-zu-einem-bahnbrechenden-forum-fur-nachhaltigen-wandel-302505941.htmlPressekontakt:Sodali & Co - SMI Communications Partner; Email: sodali@sustainable-markets.orgOriginal-Content von: Sustainable Markets Initiative, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172765/6077461