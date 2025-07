NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Adyen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2039 Euro belassen. Die Quartalszahlen der US-Großbanken JPMorgan, Citigroup und Wells Fargo deuteten auf keine Konsumschwäche in den USA hin, was seine positive Sicht auf den niederländischen Zahlungsdienstleister untermauere, schrieb Hannes Leitner in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Der nächste Kurstreiber dürften dessen Halbjahreszahlen Mitte August sein./rob/gl/he



