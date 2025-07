BONK-Kurs-Prognose: Kann er wegen PUMP nun mindestens 102 % steigen?

In dem Memecoin-Sektor ist jetzt das Duell zwischen den Launchpads von Bonk und Pump.Fun ausgebrochen. Dabei konnte der Neuaufsteiger schnell bedeutende Markanteile übernehmen. Ob deswegen eine Angleichung der Marktkapitalisierung und ein Anstieg von mindestens 102 % erfolgen, wollen wir in der folgenden BONK-Kurs-Prognose näher analysieren.

Bonk überholt mit Memecoin-Launchpad Pump.Fun

Bonk hat in der letzten Zeit wegen seiner Memecoin-Launchplattform Let's Bonk, welche auch Bonk.Fun genannt wird, eine erhöhte Nachfrage erreicht. Dabei werden die Plattformeinnahmen zu 50 % in Buybacks des BONK-Coins investiert und anschließend über Burnings vernichtet.

Auf diese Weise wird bei einem Erfolg des Memecoin-Launchpads für kontinuierliche Käufe gesorgt, welche den BONK-Token heute unterstützt haben, während der breite Krypto-Markt 1,08 % seiner Marktkapitalisierung verloren hat. Dennoch hält sich das Interesse an den Memetoken heute mit einem durchschnittlichen Kursgewinn von 0,73 %.

Die besondere Stärke des BONK-Coins ist vorwiegend auf den großen Erfolg dessen Launchpads zurückzuführen. Denn seit dem 6. Juli hat dieses den bisherigen Marktführer Pump.Fun überholt, welcher ebenso auf der Solana-Blockchain und somit der am stärksten genutzten Chain des Memecoin-Sektors vertreten ist.

Umsatz der Memecoin-Launchpads Let's Bonk und Pump.Fun | Quelle: Dune - @adam_tehc

Let's Bonk kommt seitdem auf einen Anteil von 40 bis 65 % der Memecoin-Starts. Zudem wird mittlerweile mit 74,26 Mio. USD gegenüber den 39,74 Mio. USD von Pump.Fun ein höheres Handelsvolumen pro Tag bewegt. Ähnlich sieht es bei den Plattformeinnahmen aus, die bei Let's Bonk bei 1,08 Mio. USD und bei Pump.Fun nur bei 0,65 Mio. USD lagen. Nur bei den täglich aktiven Nutzern führt Pump.Fun weiterhin mit 159.542 gegenüber 61.286.

Dennoch konnte der Memecoin-Marktführer in vieler Hinsicht erstmalig von Bonk überholt werden, was bisher noch keiner der vielen Konkurrenten geschafft hat. Da es sich bei Pump.Fun um eines der profitabelsten DeFi-Protokolle der letzten Zeit gehandelt hat, ist nun beim Marktführer Bonk mit vielen Buybacks und steigenden Kursen zu rechnen.

BONK-Kurs-Prognose: Steigt der Memecoin jetzt 138 %?

Pump.Fun hat auch erst am 12. Juli den eigenen PUMP-Coin gelauncht. Dieser wurde über das ICO für einen festen Preis von 0,004 USD pro Token angeboten. Schon am Listungstag ist dieser laut CMC bis auf einen Preis von 0,01214 USD gestiegen, was für frühe Investoren einem Plus von bis zu 203,5 % entsprochen hätte.

Somit hat der PUMP-Coin bei einer Gesamtversorgung von 1 Bio. eine vollständig verwässerte Marktkapitalisierung von bis zu 12,14 Mrd. USD erreicht. Im Unterschied dazu sind es bei Bonk hingegen gerade nur 2,51 Mrd. USD, während PUMP nach der Korrektur bei 5,97 Mrd. USD steht. Allerdings dürfte sich der Differenz der beiden Coins bald verringern.

Vergleich von Let's Bonk und Pump.Fun | Quelle: basierend auf Dune - @adam_tehc

Bei Pump.Fun werden nur 25 % der Einnahmen des Launchpads und der DEX in Buybacks investiert, während es bei Bonk 50 % sind. Angesichts der doppelt so hohen Gewinne pro Tag von Let's Bonk, kann ein erheblicher Anteil in die Buybacks von rund 500.000 USD investiert werden, während es bei PUMP nur 335.000 USD täglich sind.

Unter Berücksichtigung der DEX-Einnahmen von Pump.Fun erwirtschaftet es mit 1,34 Mio. USD gegenüber 1,14 Mio. USD von Bonk.Fun dennoch 17,5 % mehr. Würde man BONK dementsprechend günstiger bewerten, würde man bei einer Marktkapitalisierung von 5,08 Mrd. USD und einem Kurs von 0,00002905 USD (+ 102 %) landen. Bei einer Angleichung sind es 138 %.

Snorter erzielt beim Memecoin-Trading höhere Gewinne

Insbesondere auf dem Memecoin-Markt kommt es auf eine hohe Geschwindigkeit an, da die Coins sehr volatil sind. Um dafür optimal gerüstet zu sein, weichen immer mehr Händler auf die Handelsroboter aus, wobei sie auf DEXs wie Raydium zuletzt schon einen Anteil von annähernd 90 % ausgemacht haben.

Insbesondere der Snorter Bot verspricht seinen Nutzern dank der fortschrittlichen Infrastruktur eine einzigartige Leistung. So werden mithilfe einer eigenen Solana-Node und einem RPC-Zugang priorisierte Verarbeitungen in der höchsten Geschwindigkeit und mit den niedrigsten Gebühren des Krypto-Marktes von nur 0,85 % bereitgestellt.

Ein weiteres herausragendes Merkmal von Snorter Bot ist seine hohe Interoperabilität. Denn das Entwicklerteam plant, diesen nicht nur für Solana, sondern ebenso für Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon und Base bereitzustellen, was seine Nützliche und seinen Wert noch einmal deutlich steigert.

Ebenso werden den Nutzern in Telegram zahlreiche nützliche Funktionen wie Betrugsfilter, MEV-Schutz, Sniper, Copy-Trading, Risikoverwaltung und mehr zur Verfügung gestellt. Über Tradingwettbewerbe können die besten Investoren ausfindig gemacht werden. Ebenso wird somit für einen Communityaufbau und attraktive Belohnungen gesorgt.

Viele sehen in Snorter aufgrund seines überzeugenden Angebots schon einen der nächsten nützlichen Memecoins, welcher bald explodieren wird. Noch können die für die diversen Vorzüge benötigten SNORT-Coins über das Fundraising rabattiert für 0,0983 USD gekauft werden. Sehr attraktiv fällt für frühe Anleger die dynamische Staking-Rendite von 204 % aus.

