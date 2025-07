Verdoppelt die Anzahl der Optionen für sichere Steuergeräte für allgemeine Anwendungen mit den neuen FPGA-Bausteinen Certus-NX und MachXO5-NX -

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), der führende Anbieter von programmierbaren Lösungen mit geringem Stromverbrauch, gab heute bekannt, dass das Unternehmen sein Portfolio an kleinen FPGAs um neue Optionen mit hoher E/A-Dichte in den FPGA-Produktfamilien Lattice Certus-NX und Lattice MachXO5-NX erweitert hat. Die neuen Angebote umfassen mehrere Logikdichte- und E/A-Optionen in einer Vielzahl neuer Gehäuse. Diese neuen Geräte eignen sich ideal für eine Vielzahl von Lösungen, die einen geringen Stromverbrauch, eine kompakte Bauweise, hohe 3,3-V-E/A-Leistung und Sicherheitsfunktionen erfordern. Damit sind sie besonders für Anwendungen mit begrenzter Stromversorgung in den Bereichen KI, Industrie, Kommunikation, Server und Automobil geeignet.

"Bei Lattice sind wir bestrebt, unseren Kunden die Flexibilität und Funktionen zu bieten, die sie für Innovationen in einer Vielzahl von Anwendungen benötigen", erklärte Dan Mansur, Corporate Vice President, Product Marketing bei Lattice Semiconductor. "Durch die Einführung einer höheren E/A-Dichte und zusätzlicher sicherheitsorientierter Konfigurationen in kompakten Geräten mit geringem Stromverbrauch bieten wir Entwicklern neue Möglichkeiten, die strengen Anforderungen ihrer Designs in Bezug auf Wärmeentwicklung, Konnektivität und Formfaktor zu erfüllen."

Die neu hinzugefügten Lattice Certus-NX- und MachXO5-NX-Bausteine basieren auf der preisgekrönten FPGA-Plattform Lattice Nexus und bieten im Vergleich zu konkurrierenden FPGAs ähnlicher Klasse auf dem Markt die folgenden Merkmale:

Robuste und anpassbare Konnektivität in kompakter Bauweise Höchste E/A-Anzahl pro Gehäuse, einschließlich 3,3-V-E/A mit bis zu doppelt so vielen E/A pro Gehäusegröße Differential-E/A (1,5 Gbit/s) für eine bis zu 70 schnellere Datenübertragung

Branchenführende Systemintegrationsfähigkeiten Bis zu 4-mal geringere Leistungsaufnahme für vereinfachtes Wärmemanagement Schnelle Markteinführung und Kosteneffizienz durch keine Anforderungen an die Reihenfolge der Stromversorgung Integrierte Flash-Optionen für eine verbesserte sichere Konfiguration Bis zu 12-mal schnellere Konfigurationsleistung für extrem kurze Startzeiten

Höchste Zuverlässigkeit und Gerätesicherheit Bis zu 100-mal geringere Soft-Fehlerrate, wodurch die Systemzuverlässigkeit für sicherheitskritische Anwendungen verbessert wird Integrierte SEC und Speicherblock-ECC für SEU-Schutz



Die neuen FPGA-Bausteine Certus-NX und MachXO5-NX sind ab sofort verfügbar und werden von der neuesten Version der Lattice Radiant-Designsoftware unterstützt.

