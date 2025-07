Laut den Krypto-Experten stellt die Tokenisierung von RWAs einen der chancenreichsten Kryptosektoren in der nächsten Zeit dar. Welche Blockchains dabei führend sind und welcher Neuaufsteiger nun immer gefährlicher wird, erfahren Sie jetzt in diesem Beitrag.

Ethereum bekommt starke Konkurrenz bei der Tokenisierung

Ein von den Kryptodaten-Aggregator Blockworks Research veröffentlichter Chart offenbart, dass die Konkurrenz für Ethereum im Bereich der Tokenisierung von RWAs (Real World Assets) zugenommen hat.

Während ETH inklusive seiner führenden Layer-2 Base in der Zeit von April bis Juli noch auf einen Anteil von 100 % des DEX-Handelsvolumens der tokenisierten Assets kam, hat derweilen Solana zeitweise schon den bisherigen Marktführer überholt.

Zuletzt konnte Ethereum zwar wieder einige Marktanteile zurückgewinnen, dennoch macht SOL weiterhin rund die Hälfte aus. Obwohl letztere Chain erst später hinzugekommen ist, hat sie schnell einen bedeutenden Anteil erlangt.

Noch ist der On-Chain-Handel der tokenisierten Assets ein Nischenmarkt, der zuletzt gerade einmal auf ein 24-Stunden-Volumen in Höhe von 7 Mio. USD und gekommen ist. Im Vergleich zu dem gesamten On-Chain-Volumen von heute im Umfang von 17,46 Mrd. USD machen sie somit gerade einmal erst 0,04 % aus.

Künftig dürfte es jedoch einer der am häufigsten gehandelten Kryptosektoren werden. So geht auch der BlackRock-Geschäftsführer Larry Fink davon aus, dass der nächste Schritt darin liegen wird, dass jedes traditionelle Asset tokenisiert wird.

Auch bei den Bewertungen der Tokenisierungsprojekte lässt sich das gestiegene Interesse verzeichnen. So sind die RWAs laut den Angaben von DeFiLlama über die vergangenen 30 Tage mit einem Zugewinn der Bewertung von 34,76 % der profitabelste Sektor gewesen. Dabei kommen sie bisher schon auf eine Marktkapitalisierung von 50,25 Mrd. USD.

Darum ist die Tokenisierung mehr als nur ein Hype

Die Blockchain-Technologie bietet einige Vorteile, weshalb viele Experten in der nächsten Zeit von einer verstärkten Adoption ausgehen. Einer der Hauptvorteile ist, dass mithilfe der Blockchain für Transparenz und Vertrauenswürdigkeit gesorgt wird, während die teuren und zeitaufwendigen Mittelsmänner eingespart werden.

Auf diese Weise lassen sich aber nicht nur die Kosten reduzieren. Darüber hinaus können die Assets zu jeder Uhrzeit zum Handel angeboten werden. Zudem sind sogar vollkommen neuartige Finanzprodukte wie fraktionierte Immobilien möglich, welche somit mobiler und liquider werden. Aber auch Sammelobjekte, Rechte an Kunst und mehr können tokenisiert werden.

Durch die Tokenisierung entsteht ein neuer Sektor der Kryptoindustrie, welcher einen bedeutenden Anteil der Liquidität aus der TradFi-Welt in das DeFi bringen kann. Dementsprechend sind auch deutlich höhere Kurse bei den jeweiligen Kryptowährungen wie Ethereum und Solana zu erwarten.

Laut konservativen Prognosen werden bis zum Jahr 2030 Assets im Umfang von 2 Bio. USD tokenisierten. Im Basisszenario rechnet man hingegen mit 4 bis 5 Bio. USD und im bullischen Falle mit 18,9 Bio. USD sowie im Extremfall mit 30 Bio. USD. Im Vergleich zu der gesamten Marktkapitalisierung des Krypto-Marktes von 3,71 Bio. USD ist dies ein nicht unerheblicher Anteil.

Best Wallet ist für die Tokenisierung die optimale Wahl

Während die Tokenisierung an Bedeutung gewinnt, wird es für die Investoren entscheidend, eine Wallet zu nutzen, welche den zunehmenden Anforderungen gewachsen ist. Genau dafür wurde die Multichain-Geldbörse Best Wallet gestartet, welche über 60 Blockchains und 100 Fiatwährungen unterstützt.

Insbesondere durch eine leistungsfähige Infrastruktur soll sie sich auszeichnen. So werden unter anderem über 330 dezentrale Protokolle und 30 Bridges implementiert, welche eine besonders schnelle und günstige Nutzung der eigenen dezentralen Kryptobörse ermöglichen. Somit kann der umständliche und teure Weg über eine CEX erspart bleiben.

Dafür wurden auch zahlreiche weitere Funktionen geschaffen. So lassen sich die Kryptowährungen über den integrierten Staking-Aggregator auch für passive Einkommen nutzen. Höhere Renditen sind ebenfalls für die Krypto-Presales möglich, wobei hier über den Screener einige der vielversprechendsten Neuerscheinungen direkt erworben werden können.

Passend für tokenisierte Assets soll auch bald eine Sparplan-Funktion hinzukommen, mit welchem Anleger gewohnt über den Durchschnittskosteneffekt investieren können. Aber auch sonst werden weitere Trading-Features wie für Verlustbegrenzungen oder über Derivate für Renditemaximierung geboten.

Die Best Walle ist eine der nützlichsten digitalen Geldbörsen mit zahlreichen weiteren Features wie einer Krypto-Bankkarte und wurde erst kürzlich von WalletConnect ausgezeichnet. Somit hat sie schnell über 250.000 aktive Nutzer erzielt, welche sich für die maximalen Vorteile auf den eigenen BEST-Coin gestürzt haben. Nur noch für die nächsten 23 Stunden kann dieser für 0,025335 USD gekauft werden.

Interessierte können für die Maximierung ihrer Rendite die neu erworbenen Coins direkt in den Smart Contract für das Staking einzahlen. In diesem Falle wird den Teilnehmern eine jährliche Rendite in Höhe von 98 % vergütet, wobei diese dynamisch an die Anzahl der gestakten Coins angepasst wird.

