Die OPEX® Corporation, ein weltweit führender Anbieter von innovativen Lösungen für die Automatisierung von Lagern, Dokumenten und Post, gibt die Einführung seiner Software-Suite Cortex® Sort-to-Order (S2O) bekannt, die die Sortierlösungen des Unternehmens um weitere Funktionen erweitert. Diese leistungsstarke Software-Suite erschließt die gesamten Auftragsverwaltungsfunktionen der Lagerautomatisierungssysteme Sure Sort® und Sure Sort® X von OPEX. Sie optimiert die Behälterzuweisung, verkürzt die Bearbeitungszeit, verbessert die Auftragskorrektheit, bietet Echtzeitanalysen und ermöglicht die direkte Kommunikation mit bestehenden Lager- und Auftragsverwaltungssystemen.

"Wir sind ständig bestrebt, unser Angebot zu verbessern, und Cortex S2O leistet genau dazu einen Beitrag", erklärte Alex Stevens, President, Warehouse Automation, OPEX. "Diese neue Software-Suite verbessert die Arbeitsabläufe für unsere Mitarbeiter erheblich und stellt eine schlüsselfertige integrierte Lösung für unsere Kunden dar. Sie ermöglicht Unternehmen, intelligenter und schneller zu arbeiten und stellt sicher, dass jede Bestellung vollständig, korrekt und pünktlich ausgeführt wird."

Die OPEX Cortex S2O-Software-Suite verwaltet Arbeitsabläufe und die Auftragsabwicklung über eine intelligente, benutzerfreundliche Oberfläche und ermöglicht so die nahtlose Integration von OPEX Sure Sort oder OPEX Sure Sort X in jedes Lagerverwaltungssystem (WMS) oder Auftragsverwaltungssystem (OMS). Die Funktionen und Vorteile sind vielfältig.

Mit Cortex S2O verfügt jeder Systembetreiber über eine eigene Anwendung, die auf einem Handheld-Computer ausgeführt werden kann. So können die Bediener ganz einfach scannen, vollständige Aufträge überprüfen und Sortierziele auffüllen, indem sie neue Behälter am Sortierort einchecken. Das System verwaltet die Behälterzuweisungen auf intelligente Weise, indem es Aufträge strategisch aufteilt und positioniert, um die Maschinenleistung auszugleichen und die Anwendung der Geschäftslogik auf den Sortierort zu ermöglichen, während gleichzeitig die Produktivität der Bediener gesteigert wird. Es umfasst eine Übersteuerungsfunktion für manuelle Behälterzuweisungen bei Bedarf und ermöglicht es, Artikel, die nicht auf der Maschine verarbeitet werden können, dennoch in der automatisierten Einlegetasche zu sortieren, indem der Bestand virtuell verschoben wird.

Die Software-Suite führt die Bediener durch Qualitätsprüfungen und Ausnahmeszenarien, wie beispielsweise fehlende Artikel. Das System übernimmt die vollständige Steuerung des visuellen Pack-to-Light-Systems (PTL) und leitet die Bediener zu den Stellen, die ihre Aufmerksamkeit erfordern. Dank integrierter Inspektionen und proaktiver Qualitätskontrollen können Unternehmen unvollständige oder fehlerhafte Bestellungen effektiv vermeiden, die Rücklaufquote und die damit verbundenen Kosten senken und die allgemeine Kundenzufriedenheit verbessern.

"Die umfassenden Betriebsanalysen von Cortex S2O helfen Unternehmen dabei, klare Einblicke in die Verarbeitungseffizienz, die Auftragsverweilzeiten und die Produktivität der Bediener zu gewinnen", erklärte Monty McVaugh, Head of Product, OPEX. "Automatisierte Berichte zeigen den Fortschritt des Bestell- und Konsolidierungsprozesses an und bieten Transparenz hinsichtlich des Zeit- und Arbeitsaufwands. Dies ermöglicht datengestützte Entscheidungen, mit denen sich die Abläufe kontinuierlich optimieren und die Gesamteffizienz des Lagers verbessern lassen."

Cortex S2O kann bis zu 12 Sortiersysteme gleichzeitig verwalten und bis zu 50 Bediener und 12 Manager koordinieren. Es ist mehrsprachig, einschließlich Englisch, Spanisch, Koreanisch und weiteren Sprachen, und unterstützt verschiedene Kommunikationsmethoden, darunter Datenbank-zu-Datenbank- und Flatfile-Übertragungen. Das skalierbare Design ermöglicht die Anpassung an steigende Auftragsvolumina, Behälterkonfigurationen und Benutzerzugriffe im Zuge des Betriebswachstums. Die Einarbeitung erfolgt schnell und einfach, wodurch Widerstände gegen Veränderungen überwunden werden und eine reibungslose Einführung in einer Belegschaft mit Mitarbeitern verschiedener Generationen gewährleistet ist.

Cortex S2O eignet sich hervorragend für kleine, mittlere und große Unternehmen. Es reduziert die Belastung der IT-Ressourcen des Kunden bei der Integration des Systems, indem es ein Artikel-Transaktionssystem in einen Auftragsabwickler umwandelt.

Die neueste Ergänzung des Portfolios von OPEX im Bereich Lagerautomatisierungstechnologie ergänzt die Cortex®-Softwareplattform des Unternehmens für Gerätemanagement und Auftragsabwicklung, die entwickelt wurde, um die Lager- und Lagerautomatisierungslösungen Perfect Pick®, Perfect Pick® HD und Infinity® Lagerautomatisierungslösungen von OPEX.

OPEX feiert im Jahr 2025 sein 50-jähriges Bestehen und blickt auf fünf Jahrzehnte als zuverlässiger Partner für Kunden weltweit zurück, die maßgeschneiderte, skalierbare Lösungen benötigen, um ihre Geschäftsabläufe zu transformieren. Das Unternehmen verfügt über langjährige Branchenerfahrung, eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in der Entwicklung erstklassiger Automatisierungslösungen und fortschrittlicher Technik sowie eine Tradition der Spitzenleistungen.

Über OPEX

Die OPEX® Corporation ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen und einzigartigen Lösungen für die Automatisierung von Lagern, Dokumenten und Post. Mit Hauptsitz in Moorestown, New Jersey, und Niederlassungen in Pennsauken, New Jersey, Plano, Texas, Frankreich, Deutschland, der Schweiz, Großbritannien und Australien beschäftigt OPEX fast 1.600 Mitarbeiter, die kontinuierlich maßgeschneiderte, skalierbare Technologielösungen entwickeln und bereitstellen, um die geschäftlichen Herausforderungen von heute und morgen zu meistern. Im Jahr 2025 feiert das Unternehmen sein 50-jähriges Bestehen unter der mehrgenerationenübergreifenden Eigentümerschaft und Führung der Familie Stevens.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250715222878/de/

Contacts:

Für zusätzliche Informationen

Laura Evans

levans@opex.com

+1.856.727.1100 DW 5012