Port Vila, Vanuatu (ots/PRNewswire) -Vantage Markets hat einen äußerst erfolgreichen Auftritt auf der Money Expo Colombia 2025 absolviert und damit seine Präsenz bei der zweiten Ausgabe einer der wichtigsten Finanzveranstaltungen Lateinamerikas unterstrichen. Vom 25. bis 26. Juni brachte die Messe im Ágora Bogotá Convention Center die besten Broker, Fintech-Innovatoren, Investoren und Händler der Region zusammen. Vantage zeichnete sich durch den größten Stand der Veranstaltung aus, der zwei Ausstellungsflächen miteinander verband, um den Besuchern ein eindrucksvolles Erlebnis zu bieten.Darüber hinaus wurde Vantage mit der Auszeichnung "Bestes Partnerprogramm 2025" geehrt, eine Anerkennung seines Engagements für den Aufbau transparenter, wachstumsorientierter Partnernetzwerke.Vantage stellte sein Marktwissen mit drei großen Auftritten seines Führungsteams in den Mittelpunkt.- Alejandro Zelniker, Affiliate & Partner Specialist, fesselte das Publikum mit einer Grundsatzrede unter dem Titel "When Do You Earn More? Investing During Market Chaos or Calm? (Was ist lukrativer? Investition im Marktchaos oder in der Flaute?)" Er untersuchte die Rolle von Marktpsychologie, Timing-Strategien und Diversifizierung in volatilen Zeiten.- Rodrigo Martínez, Leiter des Geschäftsentwicklungsteams, nahm an der Diskussionsrunde "Inside the Broker's Toolbox: What Every Trader and Investor Should Know (In der Toolbox des Brokers: Was jeder Trader und Investor wissen sollte)" teil, wo er Plattform-Tools, Analysen und allgemeine Kundenbetreuungsansätze erörterte.- Julio Vasquez, Business Development Manager, nahm an der Podiumsdiskussion "Mastering Risk: Strategies for Resilience in Unpredictable Markets (Das Risiko meistern: Strategien für Widerstandsfähigkeit in unvorhersehbaren Märkten)" teil, in der Ansätze für das Risikomanagement in verschiedenen Anlageklassen aufgezeigt wurden.Neben den Auftritten der Redner wurde der interaktive Stand von Vantage zu einer Drehscheibe für Networking und die Interaktion mit den Teilnehmenden. Die Teilnahme der Marke spiegelt ihr Interesse wider, einen Beitrag zur Finanzinnovationslandschaft der Region zu leisten.Ein herausragender Moment ereignete sich an Tag 2, als die kolumbianische Fußballlegende Faustino "El Tino" Asprilla den Stand von Vantage besuchte. Seine Anwesenheit löste Begeisterung aus und viele Besucher standen Schlange, um Fotos und Autogramme zu ergattern."Die Money Expo Colombia hat sich zu einem wichtigen Treffpunkt für den Finanzsektor in Lateinamerika entwickelt", sagte Marc Despallieres, Geschäftsführer von Vantage Markets. "Wir freuen uns, an dieser Veranstaltung teilgenommen zu haben. Unsere Teilnahme spiegelt die kontinuierliche Unterstützung von Vantage für die Handelsausbildung und das Engagement in der globalen Trading-Gemeinschaft wider."Das Team von Vantage sucht weiterhin nach Möglichkeiten, mit Händlern auf der ganzen Welt in Kontakt zu treten, und freut sich darauf, diesen Schwung weiter auszubauen - indem es Innovationen vorantreibt, die Ausbildung fördert und Händler auf allen Ebenen unterstützt.Informationen zu VantageVantage Markets (oder Vantage) ist ein Multi-Asset-CFD-Broker, der seiner Kundschaft Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) bietet, dazu zählen Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.Mit mehr als 15 Jahren Markterfahrung geht Vantage über die Rolle des Brokers hinaus und bietet eine zuverlässige Handelsplattform, eine preisgekrönte App für den mobilen Handel sowie eine benutzerfreundliche Handelsplattform, die den Kunden Zugang zu Handelsmöglichkeiten bietet.trade smarter @vantageRISIKOWARNUNG: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Risiken verstehen, bevor Sie handeln.Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und stellt weder eine Finanzberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Finanzprodukten oder -dienstleistungen dar. Der Inhalt ist nicht für Einwohner von Ländern bestimmt, in denen eine solche Verbreitung oder Nutzung gegen lokale Gesetze oder Vorschriften verstoßen würde. Den Lesern wird empfohlen, unabhängige professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen, bevor sie Investitions- oder Finanzentscheidungen treffen. Wenn Sie sich auf die dargestellten Informationen verlassen, geschieht dies auf eigene Gefahr.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2723622/Vantage_Shines_Money_Expo_Colombia_2025_Industry_Recognition.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2723623/Vantage_brought_market_expertise_center_stage.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2506103/Vantage_15_Logo_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vantage-glanzt-auf-der-money-expo-colombia-2025-mit-branchenanerkennung-und-dynamischem-engagement-302506232.htmlPressekontakt:Steven Xie,steven.xie@vantagemarkets.comOriginal-Content von: Vantage, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100089257/100933462