Die MultiBank Group, das weltweit größte und am strengsten regulierte Finanzderivateinstitut, hat einen neuen Maßstab für die Einführung digitaler Vermögenswerte gesetzt. Der Vorverkauf der $MBG-Token der Group war innerhalb von weniger als einer Stunde ausverkauft, wobei alle 7 Millionen Token über MultiBank.io und Uniswap vollständig gezeichnet wurden.

The Group's $MBG Token Pre-Sale sold out in less than one hour with all 7 million tokens fully subscribed across MultiBank.io and Uniswap. Commenting on the success of the Pre-Sale, Naser Taher, Founder and Chairman of MultiBank Group, said: "The sell-out of our initial $MBG Token offering in less than one hour is a decisive validation of our vision. In a market saturated with speculation, the response we received confirms that institutional-grade transparency, regulatory integrity, and asset-backed value are what investors are now demanding. $MBG is here for the long term, reflecting the experience, resources, and global reach that underpin everything we do at MultiBank Group. The market has spoken, and it has spoken with speed and conviction."