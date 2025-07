Deltatre, ein führender internationaler Anbieter von Streaming-, Digital-, Daten- und Grafiklösungen für die Sport-, Medien- und Unterhaltungsbranche, hat heute bekannt gegeben, dass es eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Endeavor Streaming von Endeavor Group Holdings, Inc. getroffen hat.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250715232981/de/

Deltatre announces acquisition of Endeavor Streaming.

Durch die Zusammenführung dieser sich ergänzenden und bewährten Digital- und OTT-Anbieter erweitert Deltatre seine fortschrittliche Produktpalette D3 VOLT, FORGE, AXIS und DIVA, die multifunktionale digitale Erlebnisse mit integrierten Videos bieten um das reine OTT-Produkt VESPER von Endeavor Streaming. Darüber hinaus werden sie ihre Dienstleistungen in den Bereichen digitale Strategie, Beratung und Direktmarketing für Verbraucher zusammenführen.

Das kombinierte Unternehmen wird bestens aufgestellt sein, um Kunden aus den Bereichen Sport, Medien und Unterhaltung ein überzeugendes und umfassendes Angebot an digitalen Erlebnissen zu bieten alles im Rahmen einer zentralisierten Partnerschaft mit Deltatre und sich damit von der Komplexität taktischer, herstellerunabhängiger Dienstleistungsanbieter zu lösen.

Das gemeinsame Kundenportfolio umfasst viele der weltweit renommiertesten Sport- und Medienunternehmen darunter NFL, UFC, Sky, Rogers, NBA, WWE, MLB, BritBox, Bell Media, LIV Golf, ICC, World Rugby und UEFA. Dies spiegelt die jahrzehntelange Erfahrung in der Bereitstellung von digitalen und OTT-Diensten mit bewährter Qualität, Zuverlässigkeit und Leistung in großem Maßstab wider.

"Gemeinsam sind wir hervorragend aufgestellt, um in allen Bereichen der Branche eine führende Rolle einzunehmen und diese Investition unterstreicht unser Engagement, den Wert, den wir unseren bestehenden und zukünftigen Kunden bieten, weiter auszubauen. Endeavor Streaming ist ein hoch angesehener Akteur in unserer Branche, und sein Angebot ist eine natürliche Ergänzung zu unseren bestehenden Produkten und Dienstleistungen", erklärte Andrea Marini, CEO von Deltatre. "Ich bin fest davon überzeugt, dass Deltatre mit diesem Schritt seine Position als führender Anbieter hochwertiger, vollständig integrierter digitaler und OTT-Lösungen weiter ausbaut."

"Endeavor Streaming hat sich als zuverlässiger Partner für die weltweit größten Sport- und Medienunternehmen etabliert, die ihr Geschäft von linearen Erlebnissen auf eine direkt auf den Verbraucher ausgerichtete Zukunft umstellen", sagte Fred Santarpia, President von Endeavor Streaming. "Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Deltatre unseren Partnern noch mehr Möglichkeiten zur Wertschöpfung durch wachsende Zuschauerzahlen und höhere Einnahmen zu bieten."

Deltatre und Endeavor Streaming haben sich außerdem intensiv auf die Produktisierung ihrer Plattformen und Dienstleistungen konzentriert, um eine wiederholbare, kosteneffiziente und schnelle Bereitstellung zu ermöglichen, verbunden mit einer umfangreichen Engineering-Funktion für kundenspezifische Markteinführungen. Gemeinsam werden die Unternehmen in der Lage sein, sowohl die größten globalen Plattformen als auch kleinere Objekte und regionale Akteure weiterhin zu bedienen.

Die Übernahme stärkt die globale Präsenz von Deltatre durch erweiterten operativen Support in den USA, Europa, dem Nahen Osten und Asien.

Die Transaktion wird vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen voraussichtlich im dritten Quartal 2025 abgeschlossen sein.

Weil, Gotshal Manges LLP fungiert als Rechtsberater von Deltatre, und New Deal Advisors SpA als dessen Finanzberater. Latham Watkins LLP fungiert als Rechtsberater von Endeavor Group Holdings, Inc., und The Raine Group als Finanzberater.

Über Deltatre

Deltatre ist das Technologieunternehmen hinter den bedeutenden Medien- und Sportereignissen. In fast vier Jahrzehnten hat das Unternehmen das Vertrauen vieler der weltweit größten Rundfunkanstalten, Telekommunikationsunternehmen, Sportteams, Ligen, Verbände und Dachverbände gewonnen. Mit dem Ziel, die digitalen Erlebnisse von morgen zu gestalten, definiert das Unternehmen kontinuierlich neu, wie der Wert von Live- und On-Demand-Sport, Filmen, TV und Nachrichteninhalten maximiert werden kann. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Videostreaming, Websites, Apps, Sportdaten, Grafiken und Schiedsrichtersysteme. Zu den Kunden zählen die BBC, Rogers, Bell Media, die Danish Broadcasting Corporation, Mediacorp, beIN, CPL, die UEFA, die ATP, die NFL, die DFL, die NHL, die MLS, die MLB und World Athletics.

www.deltatre.com

Über Endeavor Streaming

Endeavor Streaming ist ein weltweit führender Anbieter von Premium-Videoverteilung und Monetarisierung für Live- und On-Demand-Inhalte aus den Bereichen Sport, Unterhaltung, Medien und Lifestyle. Mit seiner umfassenden End-to-End-Streaming-Plattform und einzigartigen Dienstleistungen, darunter Beratung, Wachstumsmarketing, kundenspezifische Frontend-Entwicklung und vieles mehr, unterstützt Endeavor Streaming Content-Ersteller, Marken und Rechteinhaber dabei, ihr Direktkundengeschäft zu transformieren, auszubauen und zu skalieren. Endeavor Streaming ist ein zuverlässiger Partner für weltweit führende Marken. Das Unternehmen überträgt jährlich Zehntausende bedeutender Großveranstaltungen, darunter UFC-Kämpfe, und unterstützt Streaming-Dienste wie LHN der University of Texas, WNBA League Pass, UFC FIGHT PASS, NWSL und viele mehr.

www.endeavorstreaming.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250715232981/de/

Contacts:

James McFarland

press@deltatre.com