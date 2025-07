Mit der Qi2.2-Zertifizierung bekräftigt Belkin sein Engagement für Qualität, Sicherheit und Leistung für die nächste Generation des kabellosen Ladens

Belkin, seit über 40 Jahren eine führende Marke für Unterhaltungselektronik, gab heute bekannt, dass das Unternehmen vom Wireless Power Consortium (WPC) die offizielle Qi2.2-Zertifizierung für seine kommenden Produkte erhalten hat. Als einer der ersten Zubehörhersteller, der Qi2.2-zertifizierte Geräte auf den Markt bringt, trägt Belkin dazu bei, die nächste Generation des kabellosen Ladens auf den Markt zu bringen mit schnelleren Ladegeschwindigkeiten, größerer Kompatibilität und verbesserter Leistung für Verbraucher.

Die enge Zusammenarbeit von Belkin mit der WPC seit 2015 hat maßgeblich dazu beigetragen, diese Fortschritte für Verbraucher verfügbar zu machen. Als früher Anwender und langjähriger Mitwirkender an den WPC-Standards wurde Belkin als einer von wenigen vertrauenswürdigen Herstellern ausgewählt, um Qi2.2-Produkte vor der breiten Markteinführung zu testen und zu zertifizieren.

Alle Belkin-Produkte werden strengen Sicherheits-, Qualitäts- und Leistungstests unterzogen. Der globale Hauptsitz des Unternehmens verfügt über WPC-zertifizierte Prüfgeräte und hochmoderne Testlabors, die sich der Validierung des gesamten Produktlebenszyklus widmen von mechanischen und umweltbezogenen Bewertungen bis hin zu Leistungsbewertungen unter realen Bedingungen. Zusätzliche Tests werden in den Entwicklungszentren von Belkin in China und Taiwan durchgeführt. Jedes Qi2.2-zertifizierte Produkt wird durch die branchenführende Garantie und den Kundensupport von Belkin unterstützt.

In den kommenden Monaten wird Belkin mehrere Qi2.2-zertifizierte Produkte auf den Markt bringen, die eine Vielzahl von Geräten unterstützen. Diese Ladegeräte bieten eine fünfmal schnellere Ladezeit* und erfüllen gleichzeitig die hohen Belkin-Standards in Bezug auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Design.

"Belkin hat eine lange Tradition in der Gestaltung von Industriestandards zusammen mit renommierten Organisationen wie dem Wireless Power Consortium und USB-IF", erklärte Brian Van Harlingen, Chief Technology Officer bei Belkin. "Die Erlangung der Qi2.2-Zertifizierung als Erstem ist ein weiterer stolzer Moment in dieser Tradition sie festigt unsere Rolle bei der Definition dessen, wie schnelles und universelles kabelloses Laden für die nächste Generation von Geräten aussehen wird."

Qi2.2 ist der neueste Standard der WPC, der auf dem 2023 eingeführten magnetischen Leistungsprofil Qi2 basiert. Es wird erwartet, dass damit Ladegeschwindigkeiten von bis zu 25 W möglich sind und das kabellose Laden auf neue Gerätekategorien ausgeweitet werden kann. Wie sein Vorgänger verfügt Qi2.2 über eine intelligente magnetische Ausrichtung für eine sicherere und zuverlässigere Verbindung und ist gleichzeitig abwärtskompatibel mit älteren Qi-Geräten. Es umfasst außerdem erweiterte Sicherheitsverbesserungen zum Schutz der Geräteakkus und zur Gewährleistung einer konstanten Leistung.

*Basierend auf internen Tests liefert die Ladeleistung bis zu 25 W im Vergleich zu einem 5-W-Qi-Ladegerät. Die tatsächlichen Ergebnisse können abweichen.

