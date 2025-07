DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DAIMLER TRUCK - Für die Chefin von Daimler Truck sind die Zölle für das Geschäft nicht das größte Problem. "Natürlich treffen uns höhere Preise für Stahl, Aluminium und Kupfer. Aber die treffen die Konkurrenz auch. Die Zölle sind für unser Geschäft nicht das größte Problem, weil wir zu einem großen Teil hier produzieren. Wir sind der größte Truck-Produzent Nordamerikas, mit sieben Werken in den USA", sagte Karin Radström im Gespräch mit dem Handelsblatt. Extrem wichtig sei, was mit dem Handelsabkommen zwischen den USA, Mexiko und Kanada passiere, so Radström und verwies auf die zwei Werke in Mexiko. "Wir montieren Lkws in Mexiko und produzieren dort auch Teile für unsere US-Werke. Außerdem liefern wir einige Teile von unseren deutschen Werken nach Detroit, wo wir den gesamten Antriebsstrang für den nordamerikanischen Markt produzieren. Insofern beschäftigt uns die Zolldebatte. Im Vergleich zu den Pkw-Herstellern sind wir aber deutlich weniger verwundbar." (Handelsblatt)

XPENG - Das E-Auto-Start-up Xpeng, Technologiepartner von Volkswagen in China, treibt seine Pläne für Fluggeräte voran: Die auf elektrische Senkrechtstarter spezialisierte Xpeng-Tochter Aeroht hat eine Series-B-Finanzierungsrunde über 250 Millionen Dollar abgeschlossen, wie das Unternehmen auf der chinesischen Nachrichtenplattform Weibo bekannt gab. Mit dem neuen Kapital will Aeroht die Serienproduktion seines modular aufgebauten "Land Aircraft Carrier" beschleunigen - eine Kombination aus E-Auto und abkoppelbarem Flugmodul. Die Produktion ist für 2026 geplant, die Fertigungsstätte in Guangzhou mit einer Kapazität von bis zu 10.000 Einheiten pro Jahr ist nach Unternehmensangaben bereits im Rohbau fertiggestellt. (Handelsblatt)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/brb

(END) Dow Jones Newswires

July 16, 2025 00:25 ET (04:25 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.