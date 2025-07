DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Börse in Hongkong legt weiter zu

DOW JONES--Negative Vorgaben von der Wall Street sorgen zur Wochenmitte an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien für eine uneinheitliche Tendenz. Die mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreise sprechen gegen eine baldige Zinssenkung der US-Notenbank. Die Inflation ist im Juni um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen und damit etwas stärker als zuvor. Die Kernrate sei zwar langsamer als erwartet geklettert, zeige aber wachsende Anzeichen dafür, dass die Zölle einige Preise in die Höhe trieben, urteilt Glenn Purves, Global Head of Macro beim Blackrock Investment Institute.

Für den Hang-Seng-Index in Hongkong geht es um weitere 0,3 Prozent nach oben. Am Vortag hatte der Index den größten Tagesgewinn seit zwei Monaten verzeichnet. Hier legen die Technologiewerte weiter zu, nachdem Nvidia nach einer Genehmigung aus Washington wieder einige ihrer KI-Chips in China verkaufen darf. Die Aktien von Alibaba, Tencent und Baidu steigen weiter und gewinnen bis zu 1,7 Prozent. Für die Trump-Administration "sind die Nvidia-GPU-Chips einer der größten Trümpfe auf diesem Pokertisch mit China, und die Erlaubnis, die Chips wieder in das Land zu verkaufen, dürfte den Handelsgesprächen zwischen den beiden Ländern helfen", sagen die Wedbush-Analysten.

In Tokio pendelt der Nikkei-225 um den Vortagesschluss, aktuell geht es um 0,4 Prozent nach oben. Die Investoren hielten sich im Vorfeld der Oberhauswahlen am Sonntag zurück, heißt es. Zudem hält die Unsicherheit über die US-Zölle und ihre wirtschaftlichen Auswirkungen an. Der Schanghai-Composite gibt um 0,1 Prozent nach. Etwas stärker fallen die Abgaben in Sydney aus, wo es für den S&P/ASX-200 um 0,8 Prozent nach unten geht. Hier belasten die Abgaben bei den Minenwerten Rio Tinto (-0,2%) und BHP (-1,1%). Bei Rio Tinto werde das Produktionsergebnis für das zweite Quartal von der Ernennung des neuen CEO überschattet, so Citi-Analyst Paul McTaggart.

Die positiven Aspekte in Rio Tintos Produktionsbericht für das 2. Quartal glichen die negativen aus, so die Analysten von Jefferies. Die Ernennung des Eisenerz-Chefs Simon Trott zum nächsten CEO beseitige zudem einige Unsicherheiten über die strategische Ausrichtung des Bergbauunternehmens. In einem Kommentar schreiben die Analysten, dass die Eisenerz-Ergebnisse von Rio Tinto für das 2. Quartal etwas schlechter ausgefallen seien als sie erwartet hätten, "aber nicht wesentlich". Gleichzeitig habe das Unternehmen "ein ausgezeichnetes Quartal" im Bereich Kupfer gehabt.

Bei den Einzelwerten geht es für Taiwan Semiconductor Manufacturing in Taipeh nach anfänglichen Gewinnen nun 0,7 Prozent abwärts. Laut einem Bericht plant das Unternehmen den Bau einer zweiten Chip-Fabrik in Japan.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.557,80 -0,8% +5,0% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 39.847,62 +0,4% -1,1% 08:30 Kospi (Seoul) 3.193,52 -0,7% +33,1% 08:30 Schanghai-Comp. 3.500,62 -0,1% +5,0% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 24.658,55 +0,3% +20,8% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:02 Uhr % YTD EUR/USD 1,1614 0,1 1,1601 1,1685 +12,6% EUR/JPY 173,12 0,3 172,67 172,48 +5,8% EUR/GBP 0,8673 0,1 0,8668 0,8695 +4,9% GBP/USD 1,3392 0,1 1,3385 1,3439 +7,3% USD/JPY 149,06 0,1 148,85 147,61 -6,1% USD/KRW 1.387,66 -0,0 1.387,97 1.380,81 -6,3% USD/CNY 7,1539 -0,0 7,1545 7,1502 -0,9% USD/CNH 7,1840 -0,0 7,1844 7,1755 -2,2% USD/HKD 7,8500 0,0 7,8496 7,8500 +1,0% AUD/USD 0,6522 0,1 0,6513 0,6554 +5,8% NZD/USD 0,5946 -0,0 0,5947 0,5984 +6,7% BTC/USD 117.674,40 0,1 117.573,05 117.136,95 +26,9% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,82 66,52 +0,5% +0,30 -6,7% Brent/ICE 67,63 67,61 +0,0% +0,02 -7,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.336,91 3.322,65 +0,4% +14,26 +27,4% Silber 32,59 32,52 +0,2% +0,07 +17,4% Platin 1.186,41 1.186,10 +0,0% +0,31 +33,9% Kupfer 5,49 5,55 -1,0% -0,06 +34,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 16, 2025 00:55 ET (04:55 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.