Steyr Motors sichert sich zusätzliche Aufträge mit Kunde Defenture - Neuer Rekordauftragsbestand absehbar Steyr Motors M16 Dieselmotor als zentrale Antriebseinheit bei neuen internationalen Großaufträgen

Auftragszuwachs in Millionenhöhe bis 2027

Neuer Rekordauftragsbestand absehbar Steyr, Österreich, 16. Juli 2025 - Die Steyr Motors AG ( ISIN AT0000A3FW25 ), eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich maßgeschneiderter Motoren für einsatzkritische Defense- und zivile Anwendungen, baut ihre erfolgreiche Partnerschaft mit dem niederländischen Fahrzeughersteller Defenture weiter aus. Das Unternehmen profitiert von mehreren neuen internationalen Großaufträgen, in deren Rahmen der M16 Dieselmotor von Steyr Motors weiterhin als zentrale Antriebseinheit zum Einsatz kommt. Durch die individuell zugeschnittene und exklusive Motorenlieferung an Defenture kann Steyr Motors die bestehende Zusammenarbeit mit dem Kunden nicht nur intensivieren, sondern sich auch einen Auftragszuwachs in Millionenhöhe bis 2027 sichern. Die neuen Aufträge des Kunden umfassen unter anderem Fahrzeuge für das österreichische Jagdkommando, die polnischen Spezialkräfte sowie für das deutsche Kommando Spezialkräfte (KSK), wo derzeit vier Prototypen im Testeinsatz sind und Folgeaufträge vorbereitet werden. Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit mit Defenture steht die enge technische Abstimmung zur Anpassung der Antriebslösungen an die spezifischen operativen Anforderungen der Einsatzkräfte. Die Flexibilität und Zuverlässigkeit des Steyr M16 Motors haben sich dabei erneut als entscheidende Erfolgsfaktoren erwiesen. "Diese Auftragserweiterung bestätigt das internationale Vertrauen in unsere Motorentechnologie und unterstreicht unsere Position als verlässlicher Partner im Bereich militärischer Spezialantriebe. Dieser Folgeauftrag macht deutlich, dass die viel zitierte Zeitenwende inklusive der genehmigten Rüstungsbudgets beginnt, sich in konkrete Aufträge für uns niederzuschlagen. Damit wächst Steyr Motors dank der engen technischen Kooperation mit bestehenden Kunden, aber auch mit Neukunden", betont Julian Cassutti, CEO von Steyr Motors. Konkrete Details zur Entwicklung von Auftragseingang und Auftragsbestand werden voraussichtlich im Rahmen der Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse am 31. Juli 2025 bekannt gegeben. Über den Auftragszuwachs von Defenture hinaus erwartet Steyr Motors im Rahmen der kürzlich veröffentlichten, angedachten Beschaffung der deutschen Bundeswehr von 1.000 Leopard-Kampfpanzern und 2.500 gepanzerten Fahrzeugen zusätzliche Großaufträge von weiteren bestehenden Kunden. Bereits absehbar ist, dass der Auftragsbestand von Steyr Motors ein neues Rekordniveau erreichen wird. Unternehmensprofil der Steyr Motors AG

Mit Hauptsitz in Steyr, Österreich, ist die Steyr Motors AG ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von speziellen Hochleistungs-Motoren mit hoher Leistungsdichte und Langlebigkeit. Die Motoren des Unternehmens werden hauptsächlich in Defense-Spezialfahrzeugen, Booten (sowohl Defense als auch zivil) sowie als Hilfsaggregate ("APU") für Kampfpanzer und Lokomotiven eingesetzt. Im Gesamtjahr 2024 erzielte Steyr Motors eine (Adjusted) EBIT-Marge von 24 %. Für das Jahr 2025 strebt Steyr Motors ein Umsatzwachstum von mindestens 40 % im Jahresvergleich, eine EBIT-Marge von über 20 % sowie eine Produktionsmenge von mindestens 1.250 Einheiten an.



