Neue TBS Osteo Advanced Software der nächsten Generation verbessert die Frakturrisiko-Erkennung über den aktuellen Behandlungsstandard hinaus bei Osteoporose einer stillen Krankheit, von der über 32 Millionen Europäer betroffen sind¹

TBS Osteo Advanced Software der nächsten Generation wird in ganz Europa eingeführt

Breite klinische Anwendung unterstreicht die führende Rolle von TBS Osteo bei der Bewertung der Knochenmikroarchitektur zur Frakturrisikoabschätzung

Abonnementmodell bietet fortlaufend Zugang zu zukünftigen klinischen Innovationen und Dienstleistungen

Die Medimaps Group S.A., ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich KI-gestützter Bildgebungslösungen für die Knochenmikroarchitektur, kündigt die europäische Markteinführung der MDR-zugelassenen TBS Osteo Advanced Software der nächsten Generation an. Nach der Produkteinführung in den USA im vergangenen Monat markiert dieser nächste Meilenstein das anhaltende Engagement des Unternehmens, die Osteoporose-Erkennung und das Management der Knochengesundheit weltweit voranzutreiben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250715774003/de/

TBS Osteo next-generation software

Die TBS Osteo Advanced Software berücksichtig neu die Weichteildicke über der Lendenwirbelsäule und ermöglicht damit eine präzise sowie umfassende TBS-Bewertung für eine breite Spanne von Körperphänotypen. Zusätzlich wurden neue Funktionen zur Systemverwaltung eingeführt, mit denen Krankenhäuser und Gesundheitsnetzwerke die TBS-Software zentral auf ihren DXA-Systemflotten verwalten und Arbeitsabläufe standortübergreifend standardisieren können. Diese Verbesserungen steigern die betriebliche Effizienz, vereinfachen klinische Prozesse und gewährleisten eine konsistente Patientenversorgung.

TBS Osteo ist über ein flexibles Abonnementmodell erhältlich, das Kunden Zugriff auf Software-Updates, neue Funktionen und Support-Dienstleistungen bietet. Dieser Ansatz stellt sicher, dass Gesundheitseinrichtungen stets von den neuesten Innovationen im Bereich Osteoporoseversorgung profitieren. Bestehende TBS Osteo Nutzer haben die Möglichkeit, auf die neue Version aufzurüsten und die erweiterten Funktionen zu nutzen.

"Die TBS Osteo Software der nächsten Generation wurde mit Blick auf die Bedürfnisse vielbeschäftigter Radiologen entwickelt für ein Maximum an klinischem Output bei minimalem logistischem Aufwand. Die Software ist nahtlos in den klinischen Workflow integriert und wird zeitgleich mit der DXA-Messung durchgeführt. Dieser Ansatz unterscheidet TBS Osteo klar vom Wettbewerb", sagt Univ. Prof. Dr. Didier Hans, CEO und Mitgründer der Medimaps Group. "TBS Osteo liefert innerhalb weniger Sekunden einen umfassenden Bericht, der BMD und klinische Faktoren kombiniert mit Ergebnissen, die über den Standard der Versorgung hinausgehen. DXA in Kombination mit TBS Osteo ist heute der Goldstandard zur Erkennung und Überwachung von Osteoporose und wird in führenden Krankenhäusern weltweit auch in den USA eingesetzt."

Seit der ersten Einführung im Jahr 2012 wird TBS Osteo weltweit breit eingesetzt, um die Bewertung und das Management von Osteoporose zu unterstützen. Die Software wird durch mehr als 1.400 peer-reviewte wissenschaftliche Publikationen gestützt und ist in über 30 nationalen und internationalen Leitlinien zur Osteoporosebewertung und -behandlung empfohlen.

In Europa ist die Software gemäss der Medical Device Regulation (MDR) zugelassen und bleibt die einzige zugelassene medizinische Software zur Bewertung der Knochenmikroarchitektur in der klinischen Praxis.

Osteoporose ist eine Erkrankung, die die Knochen schwächt und das Risiko für Frakturen erhöht. Osteoporotische Frakturen haben weltweit verheerende Auswirkungen auf Millionen von Menschen und verursachen enorme sozioökonomische Kosten für Gesellschaft und Gesundheitssysteme.

Laut der International Osteoporosis Foundation leiden etwa 32 Millionen Europäer im Alter von über 50 Jahren an Osteoporose. Die jährliche Zahl osteoporotischer Frakturen in der EU, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich wird voraussichtlich von 4,33 Millionen im Jahr 2019 auf 5,34 Millionen im Jahr 2034 steigen ein Anstieg um über 1 Million Frakturen pro Jahr¹. Trotz der Verfügbarkeit wirksamer Behandlungen zur Risikosenkung wird nur 20% der Patienten nach einer osteoporotischen Fraktur korrekt diagnostiziert oder angemessen behandelt¹.

Referenzen

International Osteoporosis Foundation (IOF), https://www.osteoporosis.foundation/facts-statistics/key-statistic-for-europe, zuletzt abgerufen am 24. Juni 2025

Über Medimaps Group

Gegründet von Ärzten und klinischen Forschern, vereint Medimaps Schweizer Innovationskraft mit globaler Präsenz, um die führende Rolle im Management der Knochengesundheit zu übernehmen. Wir bieten medizinischem Fachpersonal weltweit fortschrittliche, KI-gestützte Softwarelösungen zur umfassenden Bewertung der Knochenmikroarchitektur.

Unsere Leidenschaft für muskuloskelettale Gesundheit basiert auf wissenschaftlicher Expertise, enger Zusammenarbeit mit weltweit anerkannten Forschern, Klinikern, Industriepartnern und dem direkten Austausch mit Patienten. Die Wissenschaft hinter unseren hochmodernen Bildgebungsanwendungen sowie die fundierte klinische Evidenz sind der Kern unserer Unternehmens-DNA.

Die Medimaps Group hat ihren Hauptsitz in Genf, Schweiz, und betreibt Niederlassungen in den USA und in Frankreich. Die US-Tochtergesellschaft Medimaps Group USA LLC vermarktet die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens in den Vereinigten Staaten.

Mehr erfahren unter: www.medimaps.ai

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250715774003/de/

Contacts:

Saoyuth Nidh

Global Corporate Communications Manager

Mobil: +41 79 969 77 57

snidh@medimapsgroup.com