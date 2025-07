Hannover (ots) -Wer heute auf zwei Rädern durchs Leben fährt, will mehr als nur von A nach B kommen. Ein E-Bike ist Ausdruck eines aktiven, flexiblen und selbstbestimmten Lebensstils. Leasing macht diesen Stil zudem bezahlbar, planbar und sorglos. Leasing ist nicht nur ein Trend, sondern der Schlüssel zu moderner und smarter Mobilität.Die Rechnung geht auf: Leasing schlägt BarkaufWarum kaufen, wenn man günstiger leasen kann? Das denken sich immer mehr Berufstätige: Mehr als ein Viertel der Deutschen würden ein geleastes Dienstrad sofort nutzen, wenn ihr Arbeitgeber es anbieten würde, zeigt eine Studie (https://www.linexo.de/sites/default/files/2025-04/linexo-bike-studie-2025-leasing-schaeden.pdf) von Statista und Linexo by Wertgarantie. Denn Leasing bietet finanzielle Vorteile - bis zu 40 Prozent Ersparnis gegenüber dem Privatkauf. Beim Dienstrad-Leasing wird das Wunschbike über 36 Monate finanziert und die Raten werden direkt vom Bruttogehalt abgezogen. Das bringt attraktive Steuervorteile und macht selbst teure Räder bezahlbar. Ein Rundumschutz inklusive Ausfallschutz deckt Reparaturen, Inspektionen, Diebstahl und Totalschäden ab. Radfahren wird so planbarer und sorgenfreier.Rechenbeispiel[1] für ein 3.500 EUR Trekking-E-Bike:- Tatsächliche Nettobelastung: nur 58,08 EUR pro Monat- Ersparnis zum Barkauf: rund 39 %- Inklusive: Vollkaskoschutz, Inspektionen und Pick-up-ServiceLeasing heißt: Das Wunschrad einfach leisten könnenDas überzeugendste Argument für Dienstrad-Leasing ist die geringe monatliche Belastung, vor allem im Vergleich zum Privatkauf. Ebenso hoch im Kurs steht die finanzielle Beteiligung des Arbeitgebers, die für mehr als die Hälfte ein entscheidender Pluspunkt ist. Das Rundum-Sorglos-Paket, bei dem Versicherung, Wartung und Pannenhilfe bereits integriert sind, ist ein weiterer wichtiger Benefit. Das bringt Sicherheit und spart Aufwand. Nicht zuletzt überzeugt die Möglichkeit, das Bike nach Ende der Laufzeit zu übernehmen. Damit wird aus dem geleasten Dienstrad auf Wunsch ein langfristiger Begleiter.Persönlicher Mehrwert inklusiveOb ins Büro, durch den Park oder auf Tour, ein E-Bike passt in jedes Leben. Durch Leasing passt es auch ins Budget. Für viele ist es mehr als ein Fortbewegungsmittel: Es ist ein Gewinn an Lebensqualität. Mehr Bewegung im Alltag, kein Stress mit Stau, Sprit oder Parkplätzen, volle Kontrolle über Kosten, Komfort und Service - genau das macht Leasing für Berufstätige und Selbstständige heute so attraktiv.Arbeitgeber am ZugTrotz all dieser Vorteile bietet noch fast die Hälfte der Unternehmen (47,4 %) kein Dienstrad-Leasing an. Dabei ist es ein Benefit, der Mitarbeitende wirklich bewegt - körperlich wie emotional."Diensträder sind die zukunftsorientierte Antwort auf den Firmenwagen. Sie sind nicht nur für eine breite Zielgruppe zugänglicher, weil sie günstiger im Unterhalt sind, sondern auch nachhaltiger und für Arbeitgeber komplett risikofrei dank Ausfallschutz. So bleiben keine Leasingkosten am Unternehmen hängen," sagt Sören Hirsch, Bereichsleiter bei Linexo.Über Linexo by WERTGARANTIEMit Leistungen von Leasing bis Versicherung ist Linexo der verlässliche Partner bei allen Fragen der aktiven Mobilität.Dienstrad-Leasing mit Linexo bietet Unternehmen und ihren Mitarbeitenden praktische Lösungen für die Mobilität auf dem Fahrrad und E-Bike. Transparente Konditionen, digitale Prozesse und ein Netzwerk von über 2.000 Partnern im lokalen Bike Fachhandel machen Leasing mit Linexo einfach und verlässlich.Der Linexo Komplettschutz deckt die häufigsten Schäden am Bike ab, wie Verschleiß, Sturz, Unfall, Vandalismus, Diebstahl, unsachgemäße Handhabung und technische Defekte. Mit einem starken regionalen Netzwerk sowie einer einfachen, digitalen Schadenabwicklung per App und Kundenportal, sorgt Linexo dafür, dass alle Bike-Fans sicher unterwegs bleiben.Hinter Linexo stehen Erfahrungen aus einem Jahrzehnt Bike Leasing, 25 Jahren Bike Versicherung und 60 Jahren Wertgarantie Group.[1] Basis: 3.000 EUR Bruttogehalt, Steuerklasse I, gesetzlich versichert, NRW, Arbeitgeber übernimmt VersicherungPressekontakt:Gina Schneider | PR & Content Managerin | Tel: 0 174 23 98 152 | E-Mail: g.schneider@linexo.com | www.linexo.deOriginal-Content von: linexo by WERTGARANTIE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173342/6077503