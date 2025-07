Daumen hoch, lachende Smileys oder ein Herzchen: Emojis sind bei Kurznachrichten und Chats kaum mehr wegzudenken. Welche bunten kleinen Symbole werden am liebsten verwendet? Herzchen, Küsschen, Smileys: Mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland benutzt häufig Emojis. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Befragung im Auftrag des Digitalverbands Bitkom anlässlich des Welttags des Emojis am 17. Juli. Neben den Menschen, die in jeder Kurznachricht ...

